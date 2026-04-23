Разкритие на АКФ: Камионът от "Витиня" води към схема за милиони и ГЕРБ (ВИДЕО)

Случаят с камиона, който блокира тунел "Витиня" по време на великденските празници и предизвика километрични задръствания, се оказва далеч от обикновен пътен инцидент. Ново разследване на Антикорупционния фонд (АКФ) свързва случилото се с мащабна схема около държавни средства и т.нар. "безплатна пътна помощ".

Инцидентът, станал в последния почивен ден за Великден, доведе до хаос по автомагистрала "Хемус", след като тежкотоварен камион блокира движението в тунела. Впоследствие експертиза показа, че превозното средство е било технически изправно и е можело да напусне тунела на собствен ход. Въпреки това шофьорът отказва да премести камиона и да приеме предложената на място помощ.

Тази версия бе допълнително подкрепена от вътрешния министър Емил Дечев, който не изключи дори възможността за политическа провокация.

Мъжът в зеления анцуг

Разследването на АКФ тръгва от кадри на очевидци. На тях се вижда мъж в зелен анцуг, който слиза от кабината на "авариралия" камион. Екипът на фонда успява да установи самоличността му - Цонко Пеев от Бяла Слатина.

В едно от видеата, с които АКФ разполага, самият Пеев признава, че е бил в камиона непосредствено преди спирането: "Бях (вътре в камиона). Аз съм приятел на собственика."

Според публикации на BBC, Пеев има ефективна присъда във Великобритания за разпространение на наркотици.

Връзката с "безплатната" пътна помощ

По данни на АКФ Пеев е работил в "Омерта Груп" ЕООД - фирма, част от мрежа подизпълнители около "Юнит Асист", свързвана с бизнесмена Юлиян Янков - Картофа. Именно тази структура до неотдавна е получавала милиони левове от държавата за т.нар. "безплатна пътна помощ".

Разследване на АКФ вече показа, че схемата генерира огромни публични разходи - потенциално над 1 млрд. лева за години назад.

Източници на фонда твърдят още, че Пеев е в близки отношения с Николай Николов, който публично представлява "Омерта Груп". Самият Николов отрича да го познава и твърди, че блокадата е дело на критици на системата за пътна помощ.

"Умишлен акт на саботаж"

Междувременно официалната версия за "авария" започва да се разпада. Следствен експеримент и техническа експертиза показват, че няма обективна причина камионът да остане в тунела.

Главният секретар на МВР Георги Кандев определи случилото се като "умишлен акт на саботаж", подчертавайки, че превозното средство е разполагало с необходимата функционалност да бъде изведено без външна помощ.

Допълнителни съмнения буди фактът, че шофьорът е отказал безплатната помощ на място и е предпочел да чака екип от друг град, което е довело до блокиране на движението с часове.

Политическата линия

Още един детайл придава политически оттенък на случая. Камионът е собственост на фирмата "Драма Транс 95", чийто собственик е свързван с партийна дейност. По данни на МВР той е бил активист и участник в изборния процес.

През 2013 г. Цецка Цачева го определя като "активист на ГЕРБ", а самата партия отрече да има връзка със случилото се в тунел "Витиня".

Случаят с камиона вече изглежда като нещо повече от единичен инцидент. Връзките между участници в блокадата, фирми от веригата на пътната помощ и публични средства насочват към по-широка картина. След разследването на АКФ служебното правителство реагира, като регионалният министър Николай Найденов обяви замразяване на плащанията по схемата за "безплатна пътна помощ", която по думите му е функционирала като държавно организиран монопол.