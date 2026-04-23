Атмосферен капан. Времето утре - 24 април 2026 г.

23 април 2026, 12:42 часа 446 прочитания 0 коментара
На 24 април 2026 г. минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните ще са между 16° и 21°. В София минималната температура ще е около 6°, максимална - около 17°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца, показва прогнозата за времето на НИМХ. В планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

Силен вятър над Черноморието

По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Почивните дни

През почивните дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб до умерен от западната четвърт, температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще са между 5° и 10°, а максималните - между 20° и 25°.

Евгения Чаушева
