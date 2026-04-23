Технически слаб боксьор: Как Тръмп влезе в капана на Иран и защо Зеленски рязко смени тона

Политическата сила на президента на САЩ Доналд Тръмп все по-често се сблъсква с парадокса на собствената му стратегия: колкото по-силни са заплахите му, толкова по-слаб е ефектът от тях. Светът, който само преди година се опитваше да се нагоди към импулсивния стил на американския президент, днес се е адаптирал към основното правило на Тръмп: той рядко довежда нещата докрай. Това осъзнаване се превърна в повратна точка.

Никой вече не се бои от Тръмп

Ако преди година, когато Тръмп за втори път дойде на власт, виждахме при посещенията си в Белия дом и европейските лидери, и украинският президент Володимир Зеленски как буквално седяха на ръба на столовете си в Овалния кабинет, съгласявайки се с всяка негова дума и страхувайки се да го прекъснат, днес всичко е съвсем различно. Зеленски драстично промени реториката си, Иран открито игнорира крайните срокове на Тръмп, Китай използва хаотичния характер на решенията му, за да увеличи глобалното си влияние, а съюзниците на САЩ не крият раздразнението си и действат самостоятелно.

След като Иран отказа да се съобрази с предварителните условия, които постави Тръмп при започването на преговорите в Пакистан, на практика американският президент сега е принуден да удължава едно едностранно примирие. И това само засили впечатлението, че ултиматумите му не водят до истински натиск, а са просто зле изигран театър. Подобна е ситуацията и със санкциите срещу Русия – гръмките изявления бяха последвани от отстъпки, което подкопа доверието дори сред партньорите на САЩ. В резултат на това се очертава една нова реалност: глобалните играчи вече не се страхуват от ескалация от страна на САЩ.

Особено добре това се забелязва напоследък и в украинската реторика. Президентът Зеленски на практика се отказа от дипломатическата игра, която целеше да формира някакви лични симпатии у Тръмп и вече директно казва - Тръмп не е гарант за мир.

Европа също намалява зависимостта си от САЩ и формира нови икономически и отбранителни съюзи без оглед на Вашингтон.

В резултат на това основният проблем на Тръмп днес не е съпротивата от страна на опонентите, а загубата на страх от него. А в международната политика това означава загуба на ключов инструмент за влияние.

Всичко това казва украинският дипломат и политик Роман Бесмертни в интервю за "Обозревател".

Кашата с Иран

На въпрос на изданието защо Тръмп не продължава военната операция в Иран след като, както той твърди, политическото ръководство там е "унищожено" - дали причината е, че 60-дневният период от началото на конфликта изтича на 28 април, след което е необходимо разрешение от Конгреса за продължаване на военните действия, Бесмертни отговаря така:

Тук играят роля няколко фактора. От една страна на Тръмп му липсва дълбоко разбиране за ситуацията, така че не му остава друго освен да маневрира и да отлага решенията си във времето. От друга страна, дойде информация от Израел за недостиг на ресурси за дългосрочна военна кампания - именно този сериозен дефицит в Израел може би е ключът към отговора.

Тръмп е принуден да играе сложна игра: той симулира заплахи, след което се оттегля, давайки възможност на Иран да се движи в определена посока. Само че Иран разгада това още след първата среща – те осъзнаха, че Тръмп компенсира слабостта си с информационен натиск, защото:

а) военната операция не е била правилно подготвена;

б) Тръмп рязко прекъсна действията на Израел.

И трето, вътрешната ситуация в САЩ: протестите срещу Тръмп растат включително в Конгреса и в Републиканската партия. Тръмп не може да окаже натиск, тъй като не е сигурен в подкрепата на Конгреса, а Иран отказа да участва в диалога. Иран ще продължи да проточва преговорите, така че Тръмп да влезе в конфликт с Конгреса заради липсата на решение.

Същевременно Иран поддържа наратива, че е "спечелил", като е осуетил плановете на Израел и САЩ - този наратив активно се налага на обществеността.

Според Роман Бесмертни, Тръмп е попаднал в капана не само на Иран, но и на Русия. Защото Москва и Пекин стоят зад действията на Иран. Ситуацията вече не може да се разглежда единствено като противопоставяне между Техеран и Вашингтон, а като по-широк геополитически сблъсък.

Тръмп като слаб и неподготвен боксьор

Отношенията на Тръмп с Конгреса само ще се усложняват, смята анализаторът. Тръмп гледа на Конгреса като на бреме – точно както и на Европа – въпреки че те са тези, които могат да му помогнат.

Тръмп се държи като технически слаб боксьор: блокирал е в отбранителна позиция, удрян е от всички страни, но отблъсква онези, които се опитват да му помогнат, казва Бесмертни. Проблемът е до голяма степен в липсата му на разбиране за ситуацията – и около него няма хора, които да го консултират как да действа. Тръмп прави хаотична политика, често с късни нощни изявления, които си противоречат. Така например, ако Тръмп имаше адекватни съветници, нямаше да се стигне до това той да отблъсне френския президент Еманюел Макрон. Защото Макрон му предложи помощ, но тя бе отказана, казва Бесмертни.

Дипломатът отбелязва, че американските анализатори виждат два сценария за Иран:

да се превърне в нов Виетнам за САЩ;

или САЩ да приемат условията на Техеран. В този случай обаче стои въпросът какво ще се случи оттук нататък с американската подкрепа за Израел.

В крайна сметка Тръмп се намира в капан – той бави процеса, в опит да печели време, но тъй като няма ясна стратегия само след два-три месеца ситуацията ще започне да го контролира, вместо той да контролира нея.

Усилване на ролята на Украйна

След като Тръмп попадна в геополитическия капан, създаден от Русия, Китай и Иран, позицията на Украйна рязко се засили:

Тръмп обяви евентуално излизане на САЩ от Европа - следователно, Украйна се превръща в ключов фактор за сигурността на Стария континент;

Тръмп се проваля в Близкия изток - следователно Украйна се превръща във важен партньор за петролните монархии в Персийския залив;

Орбан претърпя поражение на изборите – това отново има значение за украинския въпрос;

В същото време интересът към украинските технологии расте както в Европа, така дори и в Съединените щати.

И докато Тръмп е в конфликт със съюзниците си, Украйна получава повече възможности и това обяснява промяната в реториката на президента Володимир Зеленски.

Убеден съм, че ролята на САЩ във всички процеси тепърва ще намалява и това го казвам със съжаление - съжаление както за САЩ, така и за света като цяло, твърди Бесмертни.

Той е убеден също така, че комбинацията между Европа и Украйна е най-опасната за Русия.