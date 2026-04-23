Мелони е разговаряла с Радев, споразумели са се за 5-годишен план

Италианският министър-председател Джорджа Мелони проведе днес, 23 април, телефонен разговор с Румен Радев след победата му на предсрочните парламентарни избори в България, проведени на 19 април, съобщиха от Посолството на Италия в София. Тя е изразила поздравленията си за изборния успех и е пожелала "на добър час в работата", гласи информацията от дипломатическата мисия. "Прогресивна България" на доскорошния президент си осигури пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание - 131 депутати.

Двустранно партньорство

Потвърдена е била и "общата воля за даване на допълнителен тласък на двустранното партньорство". За тази цел двамата лидери са се споразумели да работят за приемането на петгодишен план за действие, насочен към определяне на приоритети и инструменти за сътрудничество между Рим и София, с конкретно внимание към секторите на търговския обмен, инвестициите и отбранителната промишленост.

Снимка: Getty Images

Радев и Мелони са обсъдили темите от европейския дневен ред

Разговорът е позволил също така "задълбочен обмен на мнения по основните теми от европейския дневен ред", гласи официалното съобщение.

"Беше изразено съгласие относно необходимостта от укрепване на конкурентоспособността на ЕС чрез насърчаване на принципа на технологичната неутралност и от осигуряване на ефективно управление на миграционния феномен, като се прибягва и до иновативни решения. Накрая двамата лидери обсъдиха перспективите, свързани с преговорите по следващата многогодишна финансова рамка (бюджета на ЕС - бел. ред.)", обявиха от италианското посолство в България.

