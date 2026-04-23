"Ще помагам на хората като адвокат": Бившият правосъден министър се отказа да бъде депутат

Вече заявих пред Централната избирателна комисия искането си да не бъда обявен за избран народен представител в 52-ото Народно събрание, въпреки избора ми за такъв с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив. Това написа в профила си във Facebook бившият депутат и бивш правосъден министър Георги Георгиев.

"Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание", пише той.

Георгиев ще се съсредоточи върху "работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура". "Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората", добавя той.

Бившият депутат ще остане част от юридическия екип на ГЕРБ и ще продължи да работи с колегите си по важни законодателни реформи. По думите му на първо място са промените в Търговския закон, за което е създал работна група в Министерство на правосъдието с водещи специалисти от академичните среди и практиката.

Георгиев благодар на всички, които са ги подкрепили на изборите на 19 април. "Благодарен съм както за това доверие, така и за стотиците срещи в последните месеци, защото за мен разговорите - и насърчителните думи, и критиката, са най-важният показател за работата ми в политиката", заявява той.

