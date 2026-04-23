Без космодрум, но в Космоса: Украйна изуми света с нов начин за изстрелване на сателити

Украйна не спира да изумява с военни иновации по време на пълномащабната руска инвазия, а сега светът разбра за пореден проект, който дава нова представа как страната би могла да развие собствени възможности за изстрелване на спътници, без да разчита на традиционните космодруми. Последните разкрития за неназована украинска система за изстрелване от въздуха съответстват на проекта "Obit Boy" – частна инициатива, основана преди войната на Русия от бивши ръководители на Държавната космическа агенция на Украйна.

Системата е проектирана да изстрелва ракета носител от самолет, което позволява изстрелвания без фиксирана наземна инфраструктура.

Още: Най-бедната страна в Африка планира да построи космодрум съвместно с Русия

Как работи "Orbit Boy"?

Концепцията на „Orbit Boy“ се фокусира върху многостепенна ракета, способна да изведе в орбита до 400 килограма полезен товар. Последователността на изстрелването започва с освобождаването на ракетата от транспортен самолет на височина, след което системата се отделя и запалва двигателя си в рамките на секунди, продължавайки изкачването самостоятелно.

Специализираното украинско издание Defense Express съобщава, че проектът е преминал през няколко етапа на развитие. Двигател на горния етап на твърдо гориво беше тестван през 2021 г., последван от завършването на стартираща платформа през 2023 г. На 29 октомври 2025 г. компанията публично потвърди ключова фаза – успешното изстрелване на инженерен модел на ракетата от височина от приблизително 5000 метра.

Още: Великобритания ще си строи космодрум в Шотландия

Твърди се, че изпитанието е било проведено с помощта на самолет Ан-70. Тъй като в момента в експлоатация е само един такъв самолет, принадлежащ на украинските ВВС, това предполага използването на държавни ресурси и сочи към съгласуваност с по-широките национални приоритети.

Техническите данни, споделени от изданието, описват тристепенен профил на полета. След отделянето ракетата ускорява през последователни степени, достигайки суборбитална височина, преди последната степен да изведе полезния товар в орбита. Системата е проектирана да достигне орбитална височина от приблизително 700 километра.

Още: Bugatti нае космодрум за клиентите си (ВИДЕО)

Украйна цели да прехваща "Орешник" в Космоса, но и да има сателити за разузнаване

По-ранни изявления на украинския депутат Федор Вениславски сочат, че система за въздушно изстрелване вече е била тествана в полет, включително мисии, достигащи височини над 100 километра и 204 километра. Въпреки че проектът не беше назован по това време, времевата рамка и техническите характеристики съвпадат с разработката на „Orbit Boy“.

Украинският депутат твърди, че амбицията на страната му е да превърне това в цялостна система за изстрелване на ракети и дронове – летящ космодрум. Украйна планира да създаде пълноценни космически (военни) сили в рамките на следващите 3 до 5 години, като на първо място те трябва да противодействат на руската ракета със среден обсег „Орешник“ - тя е балистична и при полет излиза в Космоса. Украинската амбиция е още там евентуално изстреляна такава руска ракета да бъде прехващана и спирана.

И още – Украйна иска да изстреля 300 сателита (UASAT), с които да си осигурява разузнавателни данни.

Без космодрум

Системите за изстрелване от въздуха обикновено се свързват с достъп до Космоса, а не с конвенционални ракетни програми. Изстрелването от височина около 8 до 9 километра намалява атмосферното съпротивление и подобрява ефективността, като същевременно премахва необходимостта от скъпа наземна инфраструктура за изстрелване.

Още: Тайван ще строи собствен космодрум

За държави без изградени космодруми, сред които и Украйна, подобни системи предлагат потенциална възможност за самостоятелно извеждане на спътници в орбита. Ако бъде реализиран изцяло, проектът „Orbit Boy“ би означавал преход към независим достъп до орбита чрез използване на технологии, разработени в страната.

По-рано се появиха съобщения, че планираната от Украйна спътникова констелация UASAT LEO първоначално ще бъде произведена в Дания от компанията за космически технологии GomSpace, като се очаква производството да бъде преместено в Украйна на по-късни етапи от програмата, предава United24 Media.

Още: Хърватия ще строи космодрум