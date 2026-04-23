Безплатен достъп до Storytel през Kaufland Card

30-дневен безплатен достъп до над 500 000 заглавия в Storytel могат да получат лоялните клиенти на Kaufland само с натискането на един бутон през своята Kaufland Card. Партньорската отстъпка може да бъде активирана до края на април. Така всеки свободен момент може да се превърне във време за вдъхновение, нови истории и бягство от ежедневието. През април потребителите могат да се насладят и на някои от най-популярните и очаквани заглавия в платформата за този месец, сред които „Отмъщението носи Прада“ от Лорън Уайзбъргър, „Мизъри“ от Стивън Кинг и „Жигосаният“ от Робърт Галбрейт (псевдоним на Дж. К. Роулинг).

Ако „Дяволът носи Прада“ е историята за оцеляването в бляскавия, но безпощаден свят на модата, то „Отмъщението носи Прада“ връща слушателите при Анди Сакс почти десет години по-късно, когато животът ѝ вече изглежда подреден, успешен и далеч от сянката на Миранда Пристли. Заедно със своята приятелка и бизнес партньор Емили тя развива собствено луксозно булчинско списание, подготвя се за сватба и сякаш най-после е оставила миналото зад гърба си. Точно тогава обаче старата история отново я настига и превръща продължението в още по-изкушаваща среща с познатия свят на амбиция, стил и остри сблъсъци.

Едно от най-силните заглавия този месец е и „Мизъри“ от Стивън Кинг. Психологическият трилър превръща възхищението в кошмар. Историята проследява писателя Пол Шелдън, попаднал в плен на своята „най-голяма почитателка“ Ани Уилкс, а напрежението се сгъстява с всяка следваща минута.

„Жигосаният“ от Робърт Галбрейт (псевдоним на Дж. К. Роулинг) връща слушателите в света на детектив Страйк с мрачен случай, напрегнато разследване.

