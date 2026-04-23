Спорт:

Два влака се сблъскаха в Дания, има ранени

23 април 2026, 9:51 часа 158 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Два влака са се сблъскали в Дания, пострадали са няколко души, съобщиха местните служби за спешна помощ пред Ройтерс. Sky News информира, че четирима души са в критично състояние.

Инцидентът е станал близо до Хилерод, северно от Копенхаген. "Два регионални влака са се сблъскали челно", заяви говорител на пожарната служба за района на Копенхаген.

"Има ранени сред пътниците. Всички са изведени от влаковете, така че никой не е заклещен", добави говорителят. "На място са изпратени значителни ресурси".

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Дания катастрофа влакова катастрофа
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес