Два влака се сблъскаха в Дания, има ранени

Два влака са се сблъскали в Дания, пострадали са няколко души, съобщиха местните служби за спешна помощ пред Ройтерс. Sky News информира, че четирима души са в критично състояние.

Инцидентът е станал близо до Хилерод, северно от Копенхаген. "Два регионални влака са се сблъскали челно", заяви говорител на пожарната служба за района на Копенхаген.

"Има ранени сред пътниците. Всички са изведени от влаковете, така че никой не е заклещен", добави говорителят. "На място са изпратени значителни ресурси".

BREAKING: Four people are in a critical condition after two trains collided in Denmark.



