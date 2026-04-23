Хитов филм за кеча с Дуейн Джонсън ще бъде адаптиран в сценичен мюзикъл (ВИДЕО)

"Fighting With My Family" ("Семейни кютеци"), филмът от 2019 г. с Флорънс Пю и Дуейн Джонсън, ще бъде адаптиран като сценичен мюзикъл, потвърдиха продуцентите. Филмът разказва истинската история на британската професионална кечистка Сарая Найт, известна на ринга като Пейдж, и проследява как тя изгражда кариерата си и стига до WWE (World Wrestling Entertainment - най-голямата и най-известна компания за професионален кеч в света). Джонсън, чиято собствена продуцентска компания участва в създаването на мюзикъла, каза, че историята "изключително добре подхожда за сцената".

Холивудската звезда добави, че работата по филма с режисьора Стивън Мърчант е била "наистина специално преживяване", като допълни: "Неговата блестяща работа заслужава това ново действие."

Филмът е вдъхновен от документалния филм на Channel 4 от 2012 г. "The Wrestlers: Fighting with My Family", който проследява Найт, нейния брат и родителите ѝ, които също са професионални кечисти.

Баща ѝ Патрик е известен на ринга като "Rowdy" Рики Найт, а майка ѝ Джулия Хамър - Бевис използва различни сценични образи, включително Sweet Saraya – същото име, което са дали и на дъщеря си.

Новата сценична адаптация се разработва от Tilted Musicals – продуцентската компания на авторката на песни от Girls Aloud Миранда Купър и продуцента Сам Ходжис.

Купър каза пред BBC News, че мюзикълът "няма да е само за фенове на кеча – искаме да достигне много по-широка публика", като добави, че темата е много подходяща за сцената. "Кечът е толкова театрален — имате герои и злодеи, всичко е свързано с разказването на история, а всички играят преувеличени версии на себе си на ринга", каза тя.

Dwayne Johnson and Stephen Merchant's 2019 film about @Saraya, Fighting With My Family, is being adapted into a Stage Musical by Tilted Musicals, in collaboration with Seven Bucks Productions (co-founded by Johnson and Dany Garcia), Merchant himself, Kevin Misher and Birmingham…

"Но когато гледаш филма и документалния, темите са много свързани със семейството, общността и принадлежността. Те са донякъде ексцентрични персонажи, но в тях има толкова много любов."

Мюзикълът е идея на Джон Бритън, който ще пише адаптацията, а музиката ще бъде композирана от Купър и Ник Колър. Двамата са най-известни с работата си в авторския екип Xenomania, които са писали песни за Sugababes, Кайли Миноуг, Pet Shop Boys и Girls Aloud.

Музиката за шоуто се разработва с мисъл за семейството, обяснява Купър, като включва песни, които отразяват техните "цветни" личности. "Разглеждаме всичко - от Chemical Brothers до Propellerheads, дръм енд бейс, всякакви британски звуци."

За филма

Флорънс Пю играе Пейдж - готическа аутсайдерка, израснала в хаотична, но любяща британска кеч династия. Една вълнуваща възможност в крайна сметка я отвежда от дома ѝ в Норич до света на WWE в САЩ.

По пътя Пейдж и брат ѝ Зак имат случайна среща с Дуейн Джонсън, който играе себе си във филма и им дава съвети за кариерите им.

Джонсън, който също е продуцент на филма, е бил изключително успешен кечист, известен като Скалата, преди да премине към кариера като холивудска звезда с големи касови успехи.

Филмът има вярна фенска база, но не бил непременно огромен хит. Затова сега се очаква мюзикълът да привлече и нова публика, пишат от BBC.