Принц Хари на изненадващо посещение в Украйна (ВИДЕО)

Британският принц Хари пристигна в Киев на изненадващо посещение и отдаде почит на Украйна за това, че "смело и успешно" защитава Европа срещу Русия. "Радвам се, че отново съм в Украйна - страна, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа. Важно е да не изпускаме от поглед значението на това", заяви херцогът на Съсекс в коментар за вестник "Sun".

Това е третото посещение на Хари в Украйна след пълномащабната руска инвазия в страната през февруари 2022 г. За последно той посети Киев през септември 2025 г., когато пристигна на мястото на една от руските атаки.

Очаква се принц Хари да участва в Киевския форум за сигурност. Херцогът на Съсекс посочи, че се надява, че ще може да напомни на хората по целия свят с какво се сблъсква Украйна.

Принцът планира също да посети сапьорите от благотворителната организация "HALO Trust", която също беше подкрепяна от покойната му майка, принцеса Даяна. Освен това Хари, който е прекарал 10 години в британската армия, ще се срещне с украински участници във фондацията му "Invictus Games Foundation", която помага на ранени ветерани да се възстановят чрез спорт.

"Тук съм, за да бъда на терен, да се свържа с хората и да ги изслушам, да напомня у дома и по света с какво се сблъсква Украйна, както и да подкрепя всички, които всеки ден, денонощно вършат изключителна работа при изключително тежки условия", каза той.

Пътуването му до Украйна се случва след четиридневното му посещение в Австралия миналата седмица заедно със съпругата му Меган.