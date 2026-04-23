Русия проплака: Европа иска да ни вземе Калининград

23 април 2026, 12:35 часа
Русия проплака: Европа иска да ни вземе Калининград

Европейските държави отработват сценарии за морска блокада и завземане на Калининград и областта по време на ученията на Обединените сили, ръководени от Обединеното кралство, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко. Според него активността на европейските военни сили, отговорни за бързото реагиране в Далечния север, Северния Атлантик и Балтийско море, се е увеличила през последните години.

Германия настъпи газта с оръжията за Украйна, руска провокация в Калининград (ОБЗОР - ВИДЕО)

Грушко също така припомни операцията на НАТО „Балтийски страж“, която беше стартирана след прекъсване на енергийни и комуникационни кабели на дъното на Балтийско море. Говорител на руското външно министерство определи истинската ѝ цел като контрол върху международните транспортни маршрути и ограничаване на товарните превози в интерес на Русия. „НАТО умишлено следва път на нарастваща конфронтация в тази част на Европа“, отбеляза Грушко.

Още: Няма пари за заплати: Русия планира масови съкращения

Обединените сили се състоят от десет северноевропейски държави. Освен Обединеното кралство, в нея членуват Дания, Финландия, Естония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Швеция и Норвегия. Коалицията е създадена през 2015 г., за да реагира бързо на кризи, да възпира заплахи и да провежда операции, предимно в районите на Балтийско море и Далечния север.

Преди това, помощникът на руския президент Николай Патрушев обяви, че страните от НАТО практикуват завземане на Калининградска област. Той предупреди, че Москва ще предприеме „незабавен и смазващ“ отговор на всяка военна агресия срещу руския регион. Руският диктатор Владимир Путин също така предположи, че блокадата на Калининградска област може да доведе до пълномащабна война между Русия и НАТО.

Унищожение в Калининград и Севастопол: натовски генерал предупреди Русия. Кремъл смени рязко реториката за ракетите "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

По-рано генерал Кристофър Донахю, командващ на армията на САЩ в Европа и Африка и командващ на сухопътните сили на НАТО, заяви, че Алиансът е планирал да потисне отбранителния потенциал на руските сили в Калининградска област. Бившият командващ на НАТО в Европа Бен Ходжис също отбеляза, че силите на алианса са способни да унищожат руските войски и военната инфраструктура в Калининград в „първите часове“ на руска атака срещу една от страните от блока.

Адмирал от НАТО заплаши Калининград, ако Русия нападне Алианса (ВИДЕО)

