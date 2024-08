Крайнодесни вилнеят по британските улици: "Ще съжалявате", предупреди премиерът (ВИДЕО)

На прицел са били джамии в Саутпорт, Хартълпул и Съндърланд.Премиерът на Великобритания Киър Стармър осъди "крайнодесните бандити" по улиците на Обединеното кралство и заяви, че замесените "ще съжаляват за това".

Коментарите му са по повод насилието в няколко града в събота и нови размирици в неделя, 4 август. Протестите, организирани от крайната десница, започнаха в цялата страна след фаталното намушкване с нож на три млади момичета в Саутпорт в понеделник. 17-годишен беше арестуван по подозрение в убийство и опит за убийство.

Тълпа, която скандираше "Изгонете ги", разби прозорците на хотел Holiday Inn Express в Родъръм и предизвика пожар. Полицаи с щитове за борба с безредиците обградиха сградата и се опитаха да изтласкат хората обратно, след което потушиха пожара.

Министърът на вътрешните работи Ивет Купър описа сцените като "ужасяващи" и заяви, че полицията има пълната ѝ подкрепа "за най-строги действия срещу отговорните лица".

Демонстрации се провеждат и в Болтън, Хъл, Саутпорт и Мидълзбро, където тълпата проби полицейските линии, съобщава BBC. На прицел са също джамии в Саутпорт, Хартлипул и Съндърланд.

Киър Стармър осъди "крайнодясното бандитство" под формата на демонстрации с насилие. Пред репортери на "Даунинг стрийт" министър-председателят заяви, че участниците в тях ще усетят "цялата сила на закона".

"Ще съжалявате, че сте участвали в това", каза той на участниците в размириците. "Няма никакво оправдание за предприемането на тези действия".

Стармър заяви, че хората в страната "имат право да бъдат в безопасност" и въпреки това сме свидетели на "нападения срещу мюсюлмански общности, нацистки поздрави по улиците. Няма да се поколебая да го нарека това, което е - крайнодесен бандитизъм", каза той.

Keir Starmer releases another video, telling everyone again they're still "far right thugs" and he's going to "round up" everyone.



Completely ignoring the Muslims running the streets with weapons attacking white people at random.



He's allocating millions to "protect mosques". pic.twitter.com/ULp748A5vY