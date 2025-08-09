Войната в Украйна:

Кремъл официално отговори за срещата на Тръмп и Путин. Нови санкции - мъгла

09 август 2025, 07:49 часа 927 прочитания 0 коментара
Един от главните съветници на руския диктатор Владимир Путин в лицето на Юрий Ушаков потвърди, че срещата между руския лидер и американския президент Доналд Тръмп действително ще стане факт на 15 август, 2025 година. Тя ще бъде в Аляска. Думите на Ушаков са цитирани от редица руски медии, включително популярни руски пропагандно информационни канали като Shot и Mash, които са под санкции от ЕС.

Още: Официално: Тръмп обяви кога и къде ще се срещне с Путин

Според Ушаков Русия и САЩ са близки съседи, така че е логично срещата на ръководителите на двете страни да се проведе в Аляска. В Аляска и Арктика се пресичат икономическите интереси на Русия и САЩ, така че има перспективи за реализиране на мащабни проекти.

Москва също така очаква втората среща на президентите да се проведе в Русия - Тръмп вече е получил покана за това.

По думите на Ушаков, Путин и Тръмп ще обсъдят варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза на срещата на върха в Аляска. В следващите дни Москва и Вашингтон ще отделят време за уточняване на параметрите на срещата и това няма да е лесен процес, предупреди съветникът на руския диктатор.

CBS съобщи, че все още няма категорична яснота и дали Володимир Зеленски няма да се присъедини към срещата - телевизията се позова на източник от Белия дом. По-късно самият Тръмп коментира, че е възможно в следващите седмици е възможно да има среща между Зеленски и Путин, като вероятно и Тръмп ще е на нея т.е. - тристранна среща:

Същевременно Axios публикува информация, че високопоставени представители на САЩ, Украйна и няколко европейски държави планират бърза среща през почивните дни във Великобритания. Целта - да има общ подход и език преди срещата на Тръмп и Путин. Срещата е планирана, защото Украйна и няколко съюзници от НАТО са загрижени, че Тръмп може да се съгласи с предложенията на руския президент за прекратяване на войната, без да вземе предвид тяхната позиция. След срещата на пратеника на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф с Путин в Москва вече се спекулира, че руският диктатор се е съгласил да прекрати войната, ако Украйна се откаже изцяло от Луганската и Донецката области, както и от Крим. В замяна Путин щял да спре армията си да атакува в Запорожка и Херсонска области, както и в Харковска област и област Суми - Още: Западната преса: Украйна е готова за замразяване на фронта при едно условие, Путин ще контрира с оферта

"Основната информационна тактика на Русия сега е да се преструва, че някакъв план за прекратяване на войната вече е договорен без Украйна. Ето защо руснаците насищат информационното поле с тези новини на различни нива. СВР на Наришкин сега активно взаимодейства с различни медии чрез установени мрежи.

Всъщност това е лъжа. Просто руската тактика винаги е била да се преструва, че всичко може да се реши без Украйна. В действителност Украйна работи със САЩ, Европа, Турция и други партньори. Но Русия ще се опита и ще продължи да прави това, което прави в информационното поле", коментира в канала си в Телеграм лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна.

Засега не е ясно кой точно ще присъства на бъдещата среща във Великобритания, ако се състои. Но е ясно друго - Тръмп директно каза, че Зеленски "ще трябва да подпише нещо" и че той го разбирал. "Президентът Зеленски трябва да събере всичко ... от което се нуждае", промълви доста неясно Тръмп, като каза, че Зеленски искал да види мир, европейските лидери - също. А за Путин: "Вярвам, че иска да види мир":

И, разбира се, хвалба как ако Тръмп не беше станал президент на САЩ, войната в Украйна щяла да премине в Трета световна война. "Спрях това", заяви Доналд Тръмп:

Нови санкции срещу Русия от САЩ - засега не

Междувременно вече изтече срокът на ултиматума на Тръмп спрямо Путин и Русия да има явен напредък в преговорите за мир за Украйна, дори примирие. Примирие официално няма, но американският президент още не е обявил санкции. В социалната си мрежа Truth Social, където той обича първо да съобщава всякакви новини, Тръмп дотук е публикувал единствено запис от Fox News, в който се обяснява как заради новата митническа политика на САЩ в американския бюджет влезли 152 млрд. долара - Още: Тръмп се изясни за срещата с Путин и вторичните санкции (ВИДЕО)

