Кучета със синя козина са забелязани в Чернобил: Изненадващ ефект от оцеляването (СНИМКИ)

За първи път откакто се провеждат наблюдения в забранената за достъп зона около Чернобилската атомна електроцентрала, доброволци от организацията "Кучетата на Чернобил" са забелязали няколко животни с яркосиня козина. Само преди седмица никое от тези кучета не е имало този цвят. Доброволци сега се опитват да заловят животните, за да установят причината за промяната като предположенията са, че може да са били изложени на някакъв вид химикал.

😳 Blue dogs spotted in Chernobyl



Volunteers in the Chernobyl Exclusion Zone have discovered packs of dogs with bright blue fur, Daily Mail reports. According to researchers, the animals appear healthy and active despite their unusual coloration.



Scientists believe that… pic.twitter.com/6cBPBW9vpi — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Въпреки необичайния си цвят, кучетата изглеждат активни и здрави.

От 2017 г. насам доброволци от "Кучетата на Чернобил" се грижат за приблизително 700 животни, живеещи в зоната, която обхваща приблизително 47 квадратни километра, като им осигуряват храна и медицински грижи. Тези кучета са потомци на домашни любимци, изоставени след евакуацията на жителите на Чернобил през 1986 г.

Снимка: Instagram/cleanfuturesfund

Учените изучават как животът в радиоактивна среда е повлиял на генетиката на тези животни. Проучване от 2024 г. установи, че популациите на кучета от Чернобил са развили резистентност към радиация, тежки метали и токсини.

Екип, ръководен от еколога Норман Клайман от Колумбийския университет, анализира кръвни проби от 116 кучета, събрани близо до АЕЦ и в самия град Чернобил. Резултатите, публикувани в списание Canine Medicine and Genetics, разкриха приблизително 400 генетични аномалии, които биха могли да бъдат резултат от продължително излагане на радиация, припомня Daily Mail.

Снимка: Instagram/cleanfuturesfund

Изследователите смятат, че кучетата постепенно са се адаптирали към суровите условия, предавайки стабилни мутации от поколение на поколение. Сега екипът има за цел да определи дали синият цвят на козината е свързан с нови промени в околната среда или е друг изненадващ ефект от оцеляването в радиоактивната зона.

