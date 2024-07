Кулеба от Китай: Украйна е готова да преговаря с Русия (ВИДЕО и СНИМКИ)

Украинският външен министър Дмитро Кулеба, който е на посещение в Китай за първи път от началото на руската инвазия, проведе разговор днес с китайския си колега Ван И в град Гуанчжоу, като дискусията между двамата е продължила повече от три часа.

Украйна е готова да проведе "рационални" преговори с Русия за прекратяване на войната, заяви той, цитиран от говорителя на китайското външно министерство Мао Нин.

"Украйна има желание и готовност да води диалог и преговори с руската страна. Разбира се, преговорите трябва да бъдат рационални и да имат практическо значение, насочено към постигане на справедлив и траен мир", са думите на украинския топ дипломат, предадени от китайското ведомство.

"Дмитро Кулеба доказа последователната позиция на Украйна, която се състои в готовност за водене на преговори с руската страна на определен етап, когато Русия ще бъде готова да води добросъвестни преговори, но подчерта, че в момента такава готовност не се наблюдава от руската страна", е уточнено на сайта на украинското МВнР.

От своя страна Ван И е заявил: "Въпреки че условията и възможностите за това все още не са узрели, ние подкрепяме всички усилия, които ще насърчат мира, и сме готови да продължим да играем конструктивна роля за прекратяване на огъня и възобновяване на преговорите".

Визитата на Кулеба - първата изобщо на висш украински служител, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., се случва след като НАТО отправи остри критики срещу Китай заради икономическата му помощ за Москва и след като украинският президент Володимир Зеленски за първи път отвори вратата за преговори с Русия, като заяви, че подкрепя идеята Москва да присъства на следващата среща на върха за мир. Още: Мир в Украйна: Зеленски е готов да говори с Путин и посочи условията (ОБЗОР - ВИДЕО)

