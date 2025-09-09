Кънев: Фон дер Лайен има проблем и е уязвима - не разполага със свое мнозинство в Европарламента (СНИМКИ)

"Намираме се в началото на години, в които имаме няколко проблема пред ЕС - не може да бъде активен и дори агресивен играч в една агресивна международна икономическа среда, без да разполага със средства на европейско ниво; не може да бъде самостоятелен геополитически играч, без да има общ бюджет в сферата на сигурността. Затова имаме голямо разминаване между заявките и реализацията в частта с готовността на правителствата да финансират управлението на Европа. Проблемът не е в личността на Урсула фон дер Лайен, а в политическата сила да налага волята си - това е големия дефицит пред настоящата Европейска комисия. Никой не може да концентрира повече власт, ако не може да си я поиска и защити пред останалите носители на власт."

Това коментира в интервю пред Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург евродепутатът от ЕНП и българската ДСБ Радан Кънев в началото на есенната пленарна сесия на ЕП. Политическият сезон започва именно с годишната реч за състоянието на Съюза на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Темите, които се очаква да бъдат обсъдени, включват приоритети на европейските институции в следващите години - конкурентоспособността и икономиката; дългосрочният бюджет; сигурност и отбрана, вкл. финансирането на въоръжаването в ЕС; войната в Украйна, вкл. перспективите на страната за членство в ЕС и възстановяването й след войната; кризата в Близкия изток, вкл. хуманитарната криза в Газа и др.

По думите на Кънев речта ще бъде дефанзивна. "Еврокомисията ще опита да защити цялостната си линия от година насам и въпросът е какво по-различно ще каже Фон дер Лайен различно от миналата година, защото се натрупаха повече кризи и въпроси, отколкото решения. Миналата година тя даде смела заявка за реформи в индустриалната икономическа политика - не сме мръднали много напред. Също толкова амбициозна беше заявката и в геополитически план на ЕС, където съвсем нямаме напредък", подчерта още евродепутатът пред Actualno.com.

Снимка: Getty images

Законодателството и реформите

Очакванията са голяма част от речта и дебата да бъдат посветени на предварителното споразумение за търговските отношения със САЩ и за предложението на ЕК за нова декарбонизационна цел - 90% до 2040 г.

"Това са две политики, по които Еврокомисията е изключително уязвима и не срещат подкрепа нито от ляво, нито от дясно. И двете са незащитими по начина, по който са предложени и Фон дер Лайен ще се защитава и от двете страни - ще се види, че в Европарламента тя не разполага със свое мнозинство. Тя се опира на известна подкрепа в центъра на залата и на договорки с части от крайната десница и с големи части от левицата - това е много сложен баланс. Фактът, че ЕК в 2/3 от състава си е от ЕНП работи срещу нея. В геополитическата сфера Фон дер Лайен често предлага правилни реформи, също и в индустриалната реформа и в политиката по конкуренстност, но не успява да ги защити пред националните правителства", коментира още Кънев на въпрос Actualno.com какви са очакванията му за законодателни инициативи и на фона на доклада Драги, според който 90% от заложените препоръки по отношение на многогодишната финансова рамка на практика са неизпълними.

"Целият баланс на подкрепа към ЕК в ЕП е много крехък, а предстои да видим какви са балансите в Съвета на ЕС. Ние сме в началото на същинската законодателна дейност и въпросът е дали ще получат подкрепа предложенията на ЕК. Предложенията за измененията в климатичните закони и въпросните 90% декарбонизация е много голям тест за ЕК - има огромни атаки в дясно и особено в ЕНП, а от ляво има критики и от социалисти, и от зелените, и от част от либералите, че дори не е достатъчно. Отвсякъде се чуват заявки за още реформи. А когато говорим за Съвета, където ще се вземат ключовите бюджетни решения - фактът, че Франция остава без бюджет и правителство също е много ключово", каза още Кънев пред Actualno.com в Европарламента в Страсбург.

Снимка: European parliament

