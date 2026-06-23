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Тръмп е поискал от Зеленски "повече сила" срещу Русия: Kyiv Independent

23 юни 2026, 17:14 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Тръмп е поискал от Зеленски "повече сила" срещу Русия: Kyiv Independent

Американският президент Доналд Тръмп лично е посъветвал президента Володимир Зеленски в частен разговор да действа "по-смело" срещу Русия. Това твърдят запознати източници пред Kyiv Independent, добавяйки, че според украински представители Киев си е осигурил подкрепата на Тръмп и неговата администрация да използва повече сила, за да принуди Москва да прекрати войната.

"Тръмп казва, че не вярва наистина, че Владимир Путин ще направи нещо без натиск", казва един от източниците, запознат с неотдавнашната среща между Тръмп и Зеленски.

Американските представители не са потвърдили изрично, че Тръмп пряко подкрепя украинските удари на руска територия, въпреки това те са подчертали, че президентът на САЩ вярва, че решаващо значение има да се използва повече сила. "Президентът [Тръмп] вярва в мира чрез сила", е заявил един от източниците.

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В Киев смятат, че последните военни успехи на Украйна, по-конкретно успешните й атаки дълбоко на руска телитория, са убедили Тръмп, че Киев е в по-силна позиция в сравнение с по-рано тази година, пише изданието.

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Доналд Тръмп Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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