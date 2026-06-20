Русия отхвърли добросъвестни идеи за мир, в САЩ готови да дадат нейни пари за оръжия за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров отхвърли мирните условия, предложени от Украйна и нейните европейски партньори на 7 юни, като по този начин демонстрира продължаващата незаинтересованост на Кремъл към мирни предложения, които не приемат руските изисквания за капитулация на украинската страна. На 19 юни руският топ дипломат публикува статия, озаглавена „Украйна, Европа и глобалната сигурност“, в която отхвърля петте условия за справедлив и траен мир, изложени в съвместната декларация, предложена от Киев и съюзниците от Франция, Обединеното кралство и Германия по-рано този месец.

Държавите предложиха незабавно прекратяване на огъня, възобновяване на преговорите и замразяване на настоящата линия на фронта като отправна точка за дискусии за мир. Лавров обаче заяви, че Русия не може да продължи смислени преговори с европейците. Той твърди, че Европа не може да бъде „независим наблюдател“ или посредник в мирните преговори поради продължаващата ѝ помощ за Украйна.

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Сергей Лавров обвини европейските лидери, че използват претекста за преговори с Русия като прикритие за „геополитическа експанзия“ и подготовка за предполагаема бъдеща атака срещу Руската федерация, като изтъкна, че Москва не може да възобнови преговорите „чрез ултиматуми“. Кремъл редовно се е опитвал да изключи европейските лидери от участието в мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, включително като отхвърля европейските миротворци и гаранциите за сигурност, и представя САЩ и Русия като единствените значими участници в преговорите. Москва също така настоява Украйна, САЩ и Европа да приемат нейните ултиматуми, включително предаването на останалата част от Донецка област, която руските сили не контролират.

Снимка: Kremlin.ru

Киев многократно е предлагал да организира мирни преговори на високо равнище с руски представители, включително чрез отвореното писмо на Володимир Зеленски до Владимир Путин от 4 юни, в което той предложи среща на равнище държавни глави, която диктаторът впоследствие отхвърли. Редовното отхвърляне от страна на Кремъл на преговорни срещи за обсъждане на компромисни мирни предложения е знак за продължаващото му нежелание да сложи край на войната в Украйна при каквито и да било условия, които не водят до пълна капитулация на Киев пред Русия и не удовлетворяват максималистичните изисквания на Руската федерация, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

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Лавров повтори, че неизменната преговорна позиция на Кремъл продължава да се основава на максималистичните искания на Русия. Той също така заяви, че Русия се стреми да изпълни предполагаемите споразумения, постигнати по време на срещата на върха между Тръмп и Путин в Анкъридж, щата Аляска, през август 2025 г. Само че все още не сме видели каквато и да е официална документация за постигната сделка по оста Вашингтон-Москва на срещата на върха - по-скоро изглежда, че Кремъл използва недоказани твърдения за пропагандни цели.

Оръжието за Украйна: Големи новини от САЩ

Голяма новина обяви междувременно украинският президент Володимир Зеленски. На пресконференция той каза, че за първи път американската страна "реагира положително" на идеята за издаване на лицензи за производството на ракети в Украйна. "Преди това повдигах този въпрос и предоставях тази информация, като започнах още от администрацията на президента Байдън, но никога не получихме никакъв отговор. Сега, ако Бог позволи, те ще проведат всички необходими консултации със съответните страни, производителите, администрацията и военните", каза Зеленски.

"Надявам се искрено, че ще ни дадат положителен отговор и че ще успеем да получим лицензи, за да могат нашите компании, частният ни сектор и държавните ни отбранителни предприятия да помогнат на Украйна, а също и на държави в Близкия изток и Европа", добави той.

Zelensky:



For the first time, the American side is responding positively to the idea of licenses for the production of our missiles.



Previously, I raised this issue and provided this information, beginning with President Biden’s administration, but we never received anything.… pic.twitter.com/POfcfUS6WG — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

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Зеленски заяви, че е получил одобрение от всички членове на Г-7, включително от Тръмп, за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, и че САЩ са склонни да позволят на страната му да произвежда ПВО ракети. Според него консултациите с компанията Raytheon и други производители започват още сега.

Доналд Тръмп също се прояви отново по темата "Украйна" - по думите му, Байдън предоставил "много неща" на Киев. "Те би трябвало да платят за тях, но това не беше предвидено за тях. Никой не им е поискал да платят. Аз попитах: „Защо не сте платили?“. А те отговориха: „Никой не го е поискал от нас, господине"", допълни републиканецът в нова критика срещу предишната администрация на демократите.

Trump on Ukraine:



A lot was given away by Biden to Ukraine. They should pay for it, but that wasn't in the cards for them.



Nobody asked them to pay. I said, "Why didn't you pay?" They said, "Nobody asked us to, sir." pic.twitter.com/i3p6HOLcxk — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

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Американски сенатори пък внесоха двупартийния законопроект SABER Act, който да позволи на Украйна да използва конфискувани руски държавни активи за закупуване на военно оборудване. Ако бъде приет и стане закон, законопроектът ще разшири обхвата на действащото законодателство и ще задължи руските държавни фондове да подпомогнат попълването на арсенала на Украйна на бойното поле.

U.S. senators introduced the bipartisan SABER Act to let Ukraine use confiscated Russian sovereign assets to buy military equipment. The bill would expand current law and force Russian state funds to help replenish Ukraine’s battlefield arsenal. #Ukraine pic.twitter.com/jTWYHvBIVT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 19, 2026

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че Украйна създава система за възнаграждения за военнослужещи, които разработват технологии за фронта. Съгласно новата процедура за лицензиране държавата може да прехвърли отбранителните технологии, разработени в рамките на Въоръжените сили, в серийно производство срещу заплащане на лицензионни такси. Военните автори ще получават най-малко 25 % от приходите от лицензирането, обяви министърът.

Украйна междувременно представи на изложението Eurosatory безпилотното оръжие SIRENA, оборудвано със системи за електронна война и ракети AIM-9M Sidewinder. Платформата използва радар Pelican V1 и система за електронна война Scorpion V5, с обхват на заглушаване от 300 до 6000 MHz и ефективен радиус на потискане до 30 км. SIRENA може да развива скорост до 90 км/ч, да пренася 300 кг полезен товар и да работи до 24 часа без прекъсване.

Ukraine unveiled the SIRENA unmanned trimaran at Eurosatory, equipped with electronic warfare systems and AIM-9M Sidewinder missiles. The platform uses Pelican V1 radar and Scorpion V5 EW, with jamming across 300 to 6000 MHz and an effective suppression radius of up to 30 km.… pic.twitter.com/1D7dTemyFg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 19, 2026

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В този контекст Украйна и НАТО стартираха иновационния конкурс Persistent Airfield Denial - с цел да се намерят решения за дългосрочно ограничаване на използването на вражеската летищна инфраструктура и въздухоплавателните средства. Конкурсът търси автономни или управлявани от оператор системи, способни да нанасят удари по въздухоплавателни средства, писти, складове за гориво и боеприпаси, както и наземна поддържаща инфраструктура. Наградният фонд възлиза на до 250 000 евро, а крайният срок за подаване на предложения е 20 юли.

Че Украйна няма как да влезе в НАТО, стана ясно отдавна - това няма да е една от гаранциите за сигурност на Киев. Но и за членството в ЕС, което официално стартира с отваряне на първия преговорен клъстер, се повдигат въпроси, и то от най-близките съюзници на страната. Според германския канцлер Фридрих Мерц Украйна все още не е готова да стане член на ЕС. „Страна като Украйна, която се намира в състояние на война, не може да стане член на Европейския съюз. Въпреки това тя може да стане асоцииран член на ЕС, а по-късно - и пълноправен член", заяви той, имайки предвид идеята си Киев да влезе в блока само частично и да участва в заседанията, но не и във вземането на решения.

Friedrich Merz said that Ukraine is not yet ready to become an EU member



“A country like Ukraine, which is in a state of war, cannot become a member of the European Union.



However, it can become an associated member of the EU, and later — a full member.” pic.twitter.com/SLnWxXenZJ — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2026

Мерц допълни, че само Украйна решава кой да я подкрепя и да преговаря от нейно име.

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 39 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 19 юни е имало 234 бойни сблъсъка спрямо 248 на 18 юни. Руснаците са хвърлили 278 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 11 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2983 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 150 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9561 FPV дрона, което е с около 500 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е при Гуляйполе, Запорожка област, с 30 руски пехотни атаки за денонощието, посочват Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В Покровското направление са били отбити 29 руски щурма, твърдят от украинската армия. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 19 руски нападения в рамките на 24 часа. Останалите три направления с двуцифрен брой атаки на руската армия са Лиманското (14), Славянското (11) и Южнослобожанското - в Харковска област, с основен фокус град Вовчанск (10).

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При Гуляйполе украинците отбелязват напредък - геолокализирани кадри, публикувани на 18 юни, сочат, че украинските сили наскоро са се придвижили на северозапад от Солодко (североизточно от Гуляйполе).

ru 1461st reserve regiment of the 36th Army

47.795439, 36.313376 ru shelling afu

Solodke@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/I9beADcgYM — imi (m) (@moklasen) June 18, 2026

Руското военно министерство твърди, че в посока Славянск било "освободено", т.е. превзето село Юрковка, намиращо се недалеч от Рай-Олександровка, югоизточно от Славянск. От този сектор на фронта се появи видео, което показва как украински десантчик от 81-ва бригада на 7-ми въздушнодесантен корпус спира руска разузнавателна група в близост до Закитно, източно от Славянск и югоизточно от Лиман. След като позволява на трима войници да се приближат до позицията му, той ги атакува с граната и огън от леко стрелково оръжие.

A Ukrainian paratrooper from the 81st Brigade of the 7th Air Assault Corps stopped a Russian recon group near Zakitne on the Sloviansk axis. After letting three troops approach his position, he struck them with a fragmentation grenade and small-arms fire. #Ukraine pic.twitter.com/J0zTbIIogR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 19, 2026

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В Константиновка "врагът потвърждава присъствието на нашите щурмови групи в северната част на града. В застроената зона се водят ожесточени сражения", пише междувременно руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е атакувала страната с 99 безпилотни летателни апарата, като от тях 92 са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване. Регистрирани са попадения от 7 атакуващи дрона на три места, както и падане на отломки от свалени безпилотни летателни апарати на още три места. 63-годишна жена е загинала в Херсон след атака с дронове. В Харков също има поне една жертва, намерена под отломките на сграда, разрушена от руски удар. Ранените са най-малко 9 души, включително шестгодишно момче, съобщиха местните власти, които продължават търсенето на оцелели.

От руското военно министерство съобщиха, че през нощта са били свалени 187 дрона. Безпилотните летателни апарати са били свалени над областите Белгород, Брянск, Курск, Орел, Тула, Липецк, Ростов, Воронеж и Астрахан, в Краснодарския край, в Московска област, в анексирания Крим, както и над Черно море и Азовско море, добавиха от ведомството.

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Местните власти твърдят, че има жертва и ранен след украинска атака с FPV дронове в Брянска област, както и двама пострадали в Белгородска област.

Иначе ТЕЦ-ът в окупирания Симферопол на полуостров Крим попадна под обстрел през нощта, съобщи местният мониторингов канал "Кримски вятър".

The power plant in occupied Simferopol is under attack right now, monitoring group Crimean Wind reports. pic.twitter.com/N5CEk19Ofj — WarTranslated (@wartranslated) June 19, 2026

Украинските удари по руската логистика в окупираните земи доведоха до безпрецедентни мерки - руските цистерни за гориво в Крим вече се ескортират от мобилни пожарни екипи, а по логистичните маршрути се разполагат голям брой екипи за бързо реагиране. Твърди се, че опашките пред бензиностанциите са намалели леко през последните дни.

Russian fuel trucks in occupied Crimea are now being escorted by mobile fire groups, while large numbers of rapid-response teams are being positioned along logistics routes. Fuel lines at gas stations have reportedly slightly decreased in recent days. #Crimea pic.twitter.com/R7rFLIknpo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 19, 2026

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Мостовете в южните окупирани територии на Украйна се рушат и са с критични повреди, съобщава украинският мониторингов канал "КиберБорошно". Мостът в Армянск има обходни черни пътища, а мостовете в Геническ и Чонгар са отворени за движение само в едната лента, като в близост до тях са разположени понтони. Русия изгражда резервни преходи по черни пътища, подготвяйки се за пълна загуба на мостовете.

Bridges in southern occupied Ukrainian territories are degrading with critical damage, CyberBoroshno reports. Armyansk bridge has bypass dirt crossings, Henichesk and Chonhar bridges run single-lane traffic with pontoons nearby. Russia is building backup dirt crossings, preparing… pic.twitter.com/OZKTfY2ihH — WarTranslated (@wartranslated) June 19, 2026

В Кронщад, ключова база на Балтийския флот в близост до Санкт Петербург, която в началото на юни беше атакувана два пъти от украински дронове, пък се изграждат бетонни укрепления против безпилотни апарати.

Kronstadt, a key Baltic Fleet base near St. Petersburg, is installing concrete drone shelters after being hit twice by drone attacks in early June. pic.twitter.com/wwkMqZYli5 — WarTranslated (@wartranslated) June 19, 2026

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А след нападението на украински дронове от 18 юни срещу нефтопреработвателния завод в Москва поне два резервоара са били напълно унищожени. Други са пострадали, производството на битум е било прекъснато, а техническите съоръжения – разрушени, съобщава мониторинговият канал Exilenova+.

After the June 18 attack on Moscow's oil refinery, at least two tanks were completely destroyed, others damaged, bitumen production wrecked, technical structures torn up, Exilenova+ reports. pic.twitter.com/HzHYzDLxH1 — WarTranslated (@wartranslated) June 19, 2026