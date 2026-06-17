Руски самолет закъса за гориво по средата на полет за Москва (ВИДЕО)

В Русия се увеличават проблемите с авиационното гориво през последните две седмици. За такъв случай съобщиха днес канали в Telegram - руски самолет на авиокомпания S7 Airlines (известна като "Сибир") се е оказало, че няма достатъчно керосин, за да пристигне до местоназначението си в руската столица и затова бил принуден да остави пасажерите си в Ярославъл. Пътничка снима от летището видео с оплаквания: "Извънредно самолетът трябваше да се приземи в Ярославъл. Тук сме от 8 часа сутринта, вече 4 часа сме тук. Не можете да си представите за какъв "пиздец" става дума", казва дамата. (Дали да преведем тази груба жаргонна дума или на следящите ситуацията в Русия тя вече им е добре позната? Доста близко в българския е изразът "Мамата си е..." - бел. ред.).

Припомняме, че от началото на юни руското правителство въведе безпрецедентна временна забрана за износ на авиационен керосин до 30 ноември 2026 г. Официалната цел е да се стабилизира вътрешният пазар и да се предотврати недостигът в снабдяването. "Росавиация" официално не признава, че има дефицит, а само временни ограничения и мерки за по-ефективно разпределение на горивото.

В същото време летищата въвеждат лимити, а превозвачите получават указания да зареждат само необходимия минимум, става ясно от публикации в руски медии. За самолети, използващи летищата като резервни, се съобщава за лимит от около 2,5 тона керосин при дозареждане. Самият факт, че за първи път се забранява износът на авиокеросин, беше възприет от анализатори като сигнал, че властите се притесняват от сериозно напрежение на вътрешния пазар.

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На 12 юни се появиха съобщения и предупреждения от руски летища, че самолетите ще бъдат зареждани само с горивото, необходимо за конкретния полет, без допълнителни резерви. Засегнати са летища Краснодар, Махачкала, Минерални Води, Астрахан, Нижни Новгород и други.

Припомняме също така, че цялата тази ситуация е пряко следствие от успешните украински атаки в руския тил и по-конкретно срещу руските рафинерии и други петролни обекти.

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