Летят боеприпаси: Мощни вторични взривове в ударена от Украйна руска база в Крим (ВИДЕО)

След като в ранните часове на 16 май дронове поразиха и подпалиха складове в Крим на 126-а бригада на руската брегова охрана, част от Руския черноморски флот, в Перевално продължават вторични детонации. Руските окупатори заснеха на видео последиците от една такава последваща експлозия в депото за снаряди - боеприпасите продължават да се взривяват, а фрагментите летят на десетки метри разстояние.

Руското военно министерство по-рано днес съобщи, че са били свалени 43 дрона над Черно море и 21 над Крим, но кадри от Перевално на анексирания полуостров показаха, че попадение има:

A long night for Russian forces. Massive explosions rocked a military ammo depot in occupied Crimea — fires and detonations still ongoing in Perevalne, road to Simferopol closed. Losses reported in the 126th Brigade & 8th Artillery Reg.



Meanwhile in Podolsk, Russia — an… pic.twitter.com/6hckmz32Se