Лидерите на Г-7 осъдиха атаката на Иран (ВИДЕО и СНИМКИ)

Това стана ясно след като Италия свика видеосреща на лидерите в неделя, заради нападението, пише Reuters, позовавайки се на съобщение на кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони.

Президентът Байдън разговаря с лидерите на Г-7 чрез защитено видео, съобщиха от Белия дом. Байдън обеща координиран дипломатически отговор на Г-7 на атаката с дрон и ракета, която той осъди, а италианският външен министър Антонио Таяни каза, че се надява израелското правителство да прояви сдържаност в отговора си, допълва Reuters.

President Biden spoke by secure video with the leaders of the G7 today. The leaders condemned Iran’s unprecedented attack against Israel and reaffirmed the G7's commitment to Israel's security. pic.twitter.com/ZvdSJyNbFY

"Изразяваме нашата солидарност и подкрепа към народа на Израел. Потвърждаваме нашия ангажимент към неговата сигурност. Ще продължим да работим за стабилизиране на ситуацията", каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, става ясно от Twitter.

