Ликвидираха нападателя от Брюксел, убил двама шведи (ВИДЕО)

Полицаите са получили сигнал, че Абдеслам Ласуед, извършител на стрелбата, при която загинаха двама шведски граждани, а друг беше ранен и откаран в болница, седи в кафене в Шербеек.

Според информационна агенция Belga през цялата понеделнишка вечер в общината са се провеждали обиски. Полицията е съсредоточила усилията си върху така наречения квартал "Клетка за нашите", близо до мястото, където е живял заподозреният, предава Brussels Times.

❗️ The Brussels shooter, who killed two Swedish citizens, was shot dead in a cafe



This was reported by Belgian media. 45-year-old Abdesalem Lassoued (that is the name of the criminal) was sitting in a cafe in Schaerbeek when the police came there - the man began to resist and… pic.twitter.com/6kbyAyYjnv — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2023

Открит огън по полицаите

Когато полицията е пристигнала на мястото, мъжът започнал престрелка. Полицията е отвърнала и нападателят е бил застрелян в гърдите с огнестрелно оръжие. Първоначално информацията гласеше, че Абдеслам Лаусед е ранен, но жив. По-късно обаче стана ясно, че е починал.

Оръжието, използвано при нападението срещу тримата шведски фенове, насочили се към футболен мач на националните отбори, е намерено до него.

WATCH: The scene outside the police cordon where the suspect in the Brussels terror attack was shot.



RTBF now reporting he is dead.



(Sound on) pic.twitter.com/g0VRsF8mcM — Jack Parrock (@jackeparrock) October 17, 2023

Нападателят обяви принадлежност към терористичната група "Ислямска държава", поела отговорност за атентатите в Брюксел от 2016 г.

"Съобщава се, че терористът е бил неутрализиран от полицията. Нашият приоритет е да гарантираме безопасността на нашите съграждани. Действаме със спокойствие и решителност. Всекидневният живот трябва да бъде запазен във възможно най-голяма степен. Благодаря на всички обществени служби за съдействието", написа в Twitter кметът на Брюксел Филип Клозе.

Няма да се затварят всички училища

По време на пресконференция тази сутрин белгийският министър-председател Александър Де Кро увери, че "няма причина да се затварят училища".

Няколко брюкселски университета, както и няколко училища ще преминат към дистанционно обучение днес поради повишената терористична заплаха.

Брюкселският нидерландскоезичен университет VUB ще премине към цифрови уроци. KU Leuven също преустанови учебните си занятия в кампусите си в Брюксел. Някои работни места също ще помолят служителите си да работят от вкъщи днес.