Литовец почина в беларуски арест, Вилнюс реагира остро

През декември 2023 г. на границата с Беларус е задържан литовец, обвинен в контрабанда на боеприпаси. Беларуските митнически служители твърдят, че са открили 98 боеприпаса в автомобила на мъжа. Шофьорът тогава е бил отведен в ареста.

A Lithuanian citizen died in a Belarusian pre-trial detention center. Vilnius handed a note of protest to Minsk



The deceased man was detained on December 31, 2023 at the border crossing, the Belarusian customs reported. He was accused of illegally moving ammunition across the… pic.twitter.com/4lqmHSBbM3