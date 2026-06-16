"Светло бъдеще" (Bright Future) - това е яхтата, заради която руската фрегата "Адмирал Григорович" стреля предупредително насред Ламанша. Става въпрос за плавателен съд, който явно принадлежи към много по-нисък клас от способния да застраши голям военен кораб - но явно руснаците са наплашени и изнервени предвид както се случи през последните години на Руския черноморски флот след ударите на украинските морски и въздушни дронове.

Името на яхтата беше публикувано от The Telegraph, появи се и нейна снимка. Според специализирания сайт Marine Traffic, яхтата е дълга едва 12 метра и широка 3 метра.

Руската опозиционна медия "Важни истории" откри и блог онлайн, поддържан от собствениците на яхтата. Според уебсайта, капитан на кораба е пенсионирана британска двойка, Алън и Джейн Келви.

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Същевременно Z-блогър изкара въпросната лодчица "два британски военни кораба". Още преди руското военно министерство да потвърди, че става въпрос за яхта, един от най-известните Z-канали в лицето на Fighterbomber (уж пенсионираният руски военен пилот Иля Туманов) написа, че руската фрегата "Адмира Григорович" се е опълчила на два британски военни кораба. А после вместо да си признае нелепостта на случилото се, добави - "щом ви трябва яхта, яхта да е - затопляне (на отношенията)".

Фрегатата "Адмирал Григорович" е получила заповеди от Москва да ескортира руски кораби от сенчестия флот през Ламанша, съобщи BBC миналата седмица, позовавайки се на източник от НАТО.

It’s funny that the day before, a Kremlin official Patrushev proudly stated that the Russian navy escorted tankers with a military escort right off the coast of England — and not a single British ship even “flinched” to intercept them. Basically: know our strength!



Boasting… https://t.co/XJJBDnJXgU pic.twitter.com/0Kjh6eOgRZ — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

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