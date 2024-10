Лошо време и наводнения: Над 3000 души са евакуирани в Болоня (ВИДЕО)

Над 3000 души са евакуирани в Болоня заради наводнения, съобщава италианската агенция ANSA.

Хората в италианския регион Емилия-Романя бяха евакуирани като предпазна мярка или защото домовете им не бяха в безопасни. В тази връзка кметът на Болоня въведе извънредно положение.

Един от районите, които бяха най-засегнати от дъждовете и наводненията през последните няколко часа в Болоня, е около летище Маркони в Борго Панигале. Достигането до летището с кола за тези, които трябва да пътуват, е начинание, което може да отнеме часове.

Пристигайки от околовръстното, опашката започва преди специалното кръстовище, като колите се редят в аварийната лента, а хората излизат пеша, след като са излезли на изхода, тъй като движението в кръговите кръстовища и подлезите преди паркингите на Маркони протича твърде бавно. ОЩЕ: Червен код за опасно време в Италия

#Alluvione in corso a #Bologna e comuni limitrofi, questa volta verso l’Appennino. È la terza volta in 18 mesi e no, non è solo una questione di manutenzione. È da ieri che piove ininterrottamente e per ora non accenna a fermarsi. pic.twitter.com/DKm7ZKzexG