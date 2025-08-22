Войната в Украйна:

Унгария пак остана без руски петрол

22 август 2025, 11:22 часа 183 прочитания 0 коментара
Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" бяха спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс.

Сиярто каза, че унгарското правителство е научило за атаката снощи.

Късно вчера избухна пожар в помпената станция "Унеча" в Брянска област. Тя е част от петролопровода "Дружба", през който текат доставки на руски суров нефт за Европа. Петролопроводът има две разклонения, като по южното тече руско "черно злато" за Унгария и Словакия.

Още: Украинските дронове работят: Пак пожар в ключова станция на петролопровода "Дружба" (ВИДЕО)

За разлика от останалите страни от Европейския съюз Словакия и Унгария остават зависими от руския внос на енергийни източници и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба".

