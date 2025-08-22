Тотнъм превързва раните си, след като Езе предпочете вечния им враг

Тотнъм вече изпусна две от най-големите си трансферни цели това лято – Морган Гибс-Уайт и Еберечи Езе. Пропаднала сделка с Нотингам осуети трансфера на първия, а по-сериозната активност на Арсенал отвлече интереса на втория. Сега „шпорите“ имат ограничени опции в търсенето на креативен футболист, от който имат сериозна нужда. Тимът от Северен Лондон вече изпрати оферта за Савиньо, но съществува интерес за още двама.

Лондончани започнаха преговори за крилото на „гражданите“

Първата оферта за крилото на Манчестър Сити Савиньо е била отказана. „Шпорите“ са предложили сума от 58 милиона евро, но сега са изпратили подновено предложение, оценено на 80 милиона евро. Отборът действа агресивно, защото треньорът Томас Франк е голям почитател на футболиста. „Гражданите“ обаче не желаят да се разделят с бразилеца, който бе сред малкото искри за страдащия тим през изминалия сезон. Агентите на играча, който търси повече игрово време, са в Лондон и ще опитат да подсилят преговорите между двата клуба, съобщава медията GOAL.

ОЩЕ: Кражбата на трансферното лято! В последния момент Арсенал надцака най-големия си враг



Още една млада звезда от Висшата лига в полезрението на „шпорите"

Друг играч, който се следи в щаба на Тотнъм, е Морган Роджърс от Астън Вила. 23-годишният англичанин записа силен пробивен сезон, в който направи общо 30 голови участия в 54 срещи с виненочервения екип. Отличните му представяния му заслужиха приза „Млад футболист на годината“ на Асоциацията на професионалните футболисти в Англия (PFA) за 2025-а. Атакуващият играч обаче е заявил пред The Times, че се чувства щастлив в отбора от Бирмингам и не се вълнува особено от трансферни слухове.

ОЩЕ: Потвърдено: Ливърпул ще има поне още един входящ трансфер преди затварянето на прозореца

Може ли Родриго да премине от Реал Мадрид в Тотнъм?

Друга опция за „шпорите“ е Родриго от Реал Мадрид. 24-годишният флангови футболист цяло лято е следен от топ клубове, включително Ливърпул, Арсенал, Манчестър Сити и Байерн Мюнхен. Играчът търси игрово време и изглежда сякаш не се побира в плановете на Шаби Алонсо. Цената, сложена му от „белия балет“, беше 100 милиона евро. Сега обаче се твърди, че ръководството на клуба би отпуснало бразилеца под наем.

ОЩЕ: Манчестър Юнайтед вади 80 млн. евро за халф на Реал Мадрид, който ще се впише идеално в схемата на Аморим

Който и да избере, Тотнъм ще трябва да действа активно. Трансферният прозорец за английските клубове затваря на 1 септември, а бавното преговаряне на „шпорите“ вече им коства веднъж – изгубиха почти сигурния трансфер на Еберечи Езе. Отборът се нуждае от креативен футболист в предни позиции след тежката контузия на Джеймс Мадисън и напускането на Хюн-мин Сон.