Лукашенко: Предложиха ни да подпишем пакт за ненападение с Украйна

Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, разкри предполагаемото предложение на среща на правителствени служители и ръководители на правоприлагащите органи. На нея той обвини Украйна - без никакви доказателства, че позволява територията ѝ да бъде използвана от Запада за обучение и въоръжаване на бойци, които биха могли да дестабилизират ситуацията в Беларус.

Държавният глава отбеляза, че Западът не се бил отказал от плановете си за Беларус, а Украйна продължавала да обучава "бойци и екстремисти". "Не знам защо украинците правят това. От една страна, те ни молят да не воюваме с Украйна в никакъв случай. Те предлагат да подпишем пакт за ненападение. Полша, Литва като цяло са луди. Защо им е нужно това?", попита той, без да дава повече подробности какво има предвид.

"Затова сме принудени да реагираме остро. Имаме достатъчно проблеми около периметъра - и във въздушното пространство, и на земята, на границата. Имаме достатъчно проблеми там", допълни беларуският диктатор.

Малко по-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия няма данни Киев да е предлагал на Минск такъв пакт.

