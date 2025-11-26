Благотворителен базар в помощ на деца обединява десетки популярни личности у нас

Десетки популярни личности у нас ще се включат в благотворителен Pop-up базар в подкрепа на децата в Газа. Събитието ще се проведе на 29 и 30 ноември от 10:00 до 17:00 часа, в Червената къща на ул. „Любен Каравелов“ 15 в София и обединява артисти, музиканти, дизайнери, брандове и десетки доброволци - всички застанали зад идеята, че подкрепата за най-засегнатите и уязвимите – децата, е общочовешка отговорност.

Каузата е прегърната от едни от най-разпознаваемите лица в България: Алекс Раева, Диляна Попова, Ирра, Мая Пауновска, пет кралици на красотата - Мис България Ваня Пейчева, Мис България Юлия Юревич, Мис България Елена Тихомирова, Мис Свят България Галина Михайлова, Мис Свят България Вероника Стефанова. Детският писател Катя Антонова ще предостави свои книги с автограф. Към тях се присъединяват и редица български творци и брандове, сред които Никол Андонова-Никиото, Емилия Добрев, Росен Георгиев, Гергана Петровска, Димитър Караниколов, Мила Владиславова и др. Всички те ще предоставят свои продукти, дрехи, произведения на изкуството и дизайнерски артикули, за да бъдат продадени на базара в подкрепа на децата.

Инициативата се осъществява изцяло на доброволен принцип, а 100% от набраните средства ще бъдат насочени към международно призната хуманитарна организация PCRF*, регистрирана в САЩ, която работи от десетилетия с деца в Близкия изток и разполага с отворен, функциониращ хуманитарен коридор в Газа в момента. Това гарантира, че помощта достига директно, бързо и сигурно до деца в нужда. Според актуален доклад на UNICEF едно от пет деца в региона страда от недохранване, а образованието на близо 700 000 деца в училищна възраст е под риск, след като 97% от училищата там са разрушени.

На 29 и 30 ноември в Червената къща в София посетителите ще могат да подкрепят каузата, като открият уникални модни находки от гардеробите на популярни личности, дизайнерски дрехи и аксесоари от български брандове, арт творби, фотография, както и специална зона с напитки. Базарът ще предложи едновременно възможност за пазаруване с кауза, срещи с любими артисти и усещане за общност, солидарност и споделеност.

„Правим това събитие, защото вярваме, че дори в най-трудните времена човешката доброта може да надмогне разделението и да промени нечий живот. Благодарни сме, че толкова много хора разбират това и застават заедно зад тази каузата. Всичко е изцяло на доброволен принцип, а събраните средства ще отидат директно за децата в Газа – защото без значение от религия или държава, всяко дете има право на щастлив и сигурен живот, на покрив над главата си, на храна и достъп до образование. Вярваме, че дори малките действия могат да имат голямо значение,“ обясняват организаторите.

Събраните средства ще бъдат използвани за медицинска помощ, храна, образование и спешни хуманитарни нужди на деца, пострадали от конфликта. Базарът е вдъхновен от идеята, че когато хората се обединят, могат да дадат надежда там, където тя най-много липсва.

* PCRF e основана през 1991 г. в САЩ с фокус върху предоставянето на безплатна медицинска помощ на хиляди ранени и болни деца всяка година, които нямат достъп до грижи в рамките на местната здравна система. Организацията е изпратила хиляди международни лекари и медицински сестри, за да осигурят на десетки хиляди деца безплатна медицинска помощ в местните болници и е обезпечила лечение на над 2000 тежко болни деца в други държави. През годините е предоставила хуманитарна помощ и подкрепа на десетки хиляди деца в региона.