Коя е мутрата в Бюджет 2026: Божидар Божанов с коментар

Бюджет 2026 е системен риск за страната и води страната към фискална пропаст. През бюджета Делян Пеевски, койти е мутрата на 2025 и 2026 г., в неговата графа ще пише "взех от бюджета". Това заяви съпредседателят на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов пред БНТ.

Той обясни, че всички автоматични формули в бюджета са въведени с гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало. Божидар Божанов увери, че ПП-ДБ няма да протестира заедно с "Възраждане" срещу Бюджет 2026, а просто формацията на Костадин Костадинов щели да ги подкрепят чисто политически.

Кой отвори духа от бутилката за бюджета?

Божидат Божанов изтъкна още, че сега няма причина да се вдигат осигуровките с 2%. "Единствено пенсиите са нещо, което е повишено значително по време на бюджетите на Асен Василев. Синдикатите го казаха на дебата - разходите за капиталова програма отиват в общинските проекти. Управляващите не могат да се оправдаят, че някой преди тях е направил нещо лошо", коментира Божанов.

Според него с бюджета се правят опити за развръзване на кесията с цел подготовка за нови предсрочни парламентарни избори.

Божидар Божанов посочи още, че Делян Пеевски напълно е завладял управляващото мнозинство и сега се опитва да си вземе Българския спортен тотализатор.

