Без право на обжалване: Болсонаро влиза в затвора за 27 години

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро трябва да започне да излежава 27-годишната си присъда за планиране на опит за преврат, постанови във вторник съдията от Върховния съд Александър де Мораес. Той поиска присъдата да се счита за окончателна, с което се премахва всякаква възможност за по-нататъшни обжалвания.

ОЩЕ: Бившият президент на Бразилия получил халюцинации, че го подслушват

70-годишният Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат, но съдът постанови, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване, след като преди това отхвърли внесена от адвокатите на бившия президент жалба срещу присъдата.

В началото на август бившият бразилски президент бе поставен под домашен арест, но в събота бе прехвърлен в предварителен арест поради "висока опасност" да избяга.

С публикуването от Върховния федерален съд на документа, удостоверяващ, че не са възможни други обжалвания, заповедта за изпълнение на присъдата на Болсонаро може да бъде издадена в най-скоро време от съдия Алешандре де Мораес, който гледа делото.

Върховният съд на Бразилия постанови също, че Болсонаро ще излежава присъдата си в полицейския комплекс в столицата Бразилия, където се намира в предварителния арест.

Според съдия Мораес, в събота малко след полунощ Болсонаро е опитал да изгори електронната си гривна с надеждата да избяга по време на протест, организиран от неговите поддръжници близо до дома му в столицата.

Адвокатите на бившия държавен глава обясниха инцидента със "състояние на делириум", причинено от приема на лекарства.