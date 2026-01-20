След руските атаки: АЕЦ "Чернобил" е без външно захранване

Атомната електроцентрала в Чернобил е без външно електрозахранване, обяви Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Съобщението беше публикувано на 20 януари, след като тази сутрин руски атаки са повредили няколко украински подстанции. Те са "от решаващо значение за ядрената безопасност". Според данните на генералния секретар на МААЕ Рафаел Гроси прекъсването е станало "в резултат на мащабни военни действия".

"Всички външни електрозахранвания към АЕЦ „Чернобил“ са прекъснати. Електропроводите, водещи към други атомни електроцентрали, също са повредени", гласи съобщението.

Several Ukrainian electrical substations vital for nuclear safety were affected by widespread military activity this morning, Director General @rafaelmgrossi said.



ChNPP lost all off-site power and power lines to other NPPs were also impacted.



“The IAEA is actively following… pic.twitter.com/LR5eWmLODj — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) January 20, 2026

"МААЕ активно следи развитието на ситуацията, за да оцени въздействието върху ядрената безопасност", написа Рафаел Гроси.

Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" - най-голямото притеснение

Защитният саркофаг над разрушения реактор на Чернобилската атомна електроцентрала, който бе повреден при руска атака през 2025 г., остава най-големият проблем за АЕЦ-а. Той може и да не оцелее при втори удар, смята директорът на централата Серхий Тараканов. По думите му от декември миналата година - пълното възстановяване на саркофага може да отнеме три до четири години. Той предупреди, че още един руски удар би могъл да разруши вътрешната защитна конструкция.

"Ако ракета или дрон го порази директно, или дори падне някъде наблизо, например ако е "Искандер“, опазил ни Господ, това ще причини миниземетресение в района. Никой не може да гарантира, че саркофагът ще остане на мястото си след това. Това е основната заплаха", каза тогава Тараканов.

