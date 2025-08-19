Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Макрон и Стармър рамо до рамо начело на срещата на Коалицията на желаещите днес

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър ще съпредседателстват по-късно днес срещата на Коалицията на желаещите за Украйна след провелите се вчера разговори във Вашингтон. Това съобщиха от канцеларията на френския президент, предаде Ройтерс.

Страните ще работят по гаранции за сигурността на Украйна, допълниха от Елисейския дворец.

Междувременно на сайта на украинския президент отново бе оповестена позицията на Зеленски, че Украйна е готова за всякакъв формат на преговори, включително двустранна среща с Русия на лидерско ниво.  

"Готови сме за всякакъв формат на лидерско ниво, защото само на лидерско ниво можем да разрешим всички тези сложни, болезнени въпроси. Поне за нас те са важни и болезнени. Затова потвърдих – и всички европейски лидери ме подкрепиха – че сме готови за двустранна среща с Владимир Путин и след това очакваме тристранна среща", каза Володимир Зеленски на среща с журналисти.

Елена Страхилова
