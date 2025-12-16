Бербатов разсипа от критики защитата на Манчестър Юнайтед след равенството с Борнемут

Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов разсипа от критики защитата на тима след равенството с Борнемут. Както е известно, двубоят на „Олд Трафорд“ завърши при резултат 4:4. След хикса „червените дяволи“ събраха 26 точки и заемат шестото място във временното класиране във Висшата лига – на 2 пункта от местата даващи право на участие в Шампионска лига. Борнемут пък са 13-ти с 21 точки.

Бербатов говори пред „ESPN“ като бе категоричен, че Юнайтед има сериозни проблеми в защита, които повдигат редица въпроси. Той допълни, че бившият му тим много лесно губи точки, тъй като лесно допуска голове, а това се отразява много лошо на битката на отбора за място в челото.

„Юнайтед лесно губи точки, лесно допуска голове“

„Амад Диало не е защитник, но е принуден да играе почти като уингбек на моменти. Йоро и Хевън вероятно имат страхотно бъдеще, но все още са неопитни. Два от допуснатите голове са заради липса на разбиране и предвиждане на играта. Когато вече нямаш бързина в центъра на терена, а срещу себе си имаш някой с повече мобилност и скорост, той ще те надвие. Това ще доведе до опасност. Пред Юнайтед отново висят големи, големи въпроси. Как да спрем да допускаме голове? Дори когато играем с петима в защита, допускаме лесни голове. Ако знаех отговора, сигурно щях да съм мениджър на Юнайтед!“.

„Това беше луд, луд мач (б.р. - равенството 4:4 с Борнемут). Това е проблемът в наши дни. Юнайтед лесно губи точки, лесно допуска голове. Когато поведат, защитата не си върши работата както трябва. Няколко от головете минаха през средата, където имахме много млади играчи, Хевън и Йоро. Когато поведеш на „Олд Трафорд“, трябва да задържиш преднината“, заяви Димитър Бербатов.

