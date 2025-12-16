"Енцо Мареска създаде голям проблем и едва ли ще остане треньор на Челси"

Легендата на Ливърпул и настоящ футболен анализатор Джейми Карагър смята, че Енцо Мареска е създал „голям проблем“ с последните си загадъчни коментари и не очаква да остане мениджър на Челси през следващия сезон. Мареска предизвика полемики в събота, когато заяви, че двата дни преди победата над Евертън са били „най-лошите 48 часа” откакто е пристигнал в клуба миналото лято.

Приключи ли Енцо Мареска с Челси?

Това се случи след загубата от Аталанта в Шампионската лига във вторник, която остави Челси без победа в четири мача. Италианецът не даде много обяснения и в понеделник преди четвъртфинала за Купата на Лигата срещу Кардиф, като заяви, че няма какво да добави и че е фокусиран върху предстоящия мач. Това подхрани спекулациите, че той е насочил критиките си към собствениците и спортните директори на клуба – нещо, в което Карагър е сигурен, като смята, че обикновено има само един изход от такива ситуации.

"Аз съм голям фен на Мареска, но изглежда, че започва малко властова игра, а това никога не е добър знак, особено за мениджър. Не мисля, че Мареска ще бъде мениджър на Челси през следващия сезон. Когато излезеш и говориш така за собствениците си и го правиш публично, това е голям проблем. Макар и да не става ясно кого визира, той говори за собственика и спортните директори. Мисля, че това е класически случай, който виждаме в много клубове в момента, където има старши треньор, а не мениджър, и спортни директори", заяви Карагър.

„Първоначално треньорът идва и се съгласява с условията, но след това смята, че е свършил наистина добра работа и че е постигнал страхотни резултати, като е класирал отбора за Шампионската лига миналия сезон, спечелил е европейски турнир и е станал шампион в Световното клубно първенство. Постепенно мениджърът започва да смята, че трябва да получи повече власт. Той наистина е разочарован, че Челси не е взел централен защитник през лятото.

Така че през последните няколко седмици резултатите малко се обърнаха срещу Мареска. Той изразява мнението си и иска нещо публично, с което аз не съм съгласен. Миналата седмица говорихме за Мо Салах. Това не е толкова екстремно, но е подобна ситуация. Не ми харесва хората да излизат да говорят публично, независимо дали са мениджъри или играчи. Тези неща се решават вътрешно. Но проблемът за Мареска е, че ако продължи така, ще има само един победител и това няма да е той", завърши Карагър.

