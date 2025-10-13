Войната в Украйна:

Макрон продължава да игнорира призивите за оставка

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че ще остане на поста си, за да гарантира стабилността в държавата, игнорирайки многократните призиви за оставка от опозицията на фона на най-дълбоката политическа криза във Франция от десетилетия, предаде Ройтерс.

Никога не забравяйте, че мандатът, даден от френския народ, е да служим и да даваме отговори на въпросите на обикновените французи, както и да правим всичко възможно за независимостта на Франция, заяви Макрон пред репортери в Египет няколко дни след като повторно назначи премиера Себастиан Льокорню за лидер на правителството. 

"Това е единственото нещо, което има значение. Останалото е работа на правителството... Аз ще продължа да гарантирам стабилността", добави Макрон, чийто втори мандат изтича през 2027 г.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
