Малък самолет се разби в хангар в Полша, петима души загинаха (ВИДЕО)

"Имаме най-малко седем ранени и петима загинали", съобщи в Туитър Неджелски след инцидента на малкото летище Хрцино, на 47 км северно от полската столица.

Запитана от АФП, говорителката на местната полиция Йоанна Велоха потвърди, че е получила информация за самолетна катастрофа на спортното летище в Хрцино около 19,40 ч. местно време (17,40 ч. по Гринуич).

A Cessna 210 has crashed on the coast of Isle of Man this afternoon. Local media report a large emergency services presence in the area. No word yet on injuries. https://t.co/JZndGusfdO pic.twitter.com/nQTbX5KVFo