Никаква мисъл за мир: Русия засипа с ракети и дронове Киев, Харков, Суми (ВИДЕО)

Поредна масирана руска комбинира въздушха атака удари тази нощ Украйна. Въздушна тревога беше обявена след полунощ, като главните цели на руснаците отново бяха украинската столица Киев и втория по големина украински град Харков. Не само те обаче се оказаха на прицел за руските ракети и далекобойни дронове, като тепърва ще излизат повече данни за мащаба на атаката.

В Киев двама души са ранени след руския обстрел – информацията засега даде Тимур Ткаченко, ръководителя на Киевската военновременна администрация. Според данните, които той публикува в официалния си канал в Телеграм, щети има в цели 5 административни района на украинската столица – Дарницки, Деснянски, Денпропетровски, Печорски и Шевченковски. В Денпропетровски район има щети по сградата на детска градина, има и поражения по бензиностанция в Печорски район, а в Деснянски и Шевченковски район са ударени 5-етажна и 22-етажна сграда.

Що се отнася до Харков, кметът на града Игор Терехов оповести в официалния си канал в Телеграм, че руският обстрел е довел до спиране на парното и топлата вода за 820 сгради. "Обстрелът на Харков продължава повече от 3 часа. Ударите са насочени към енергийната инфраструктура. Целта е ясна - да се нанесат максимални щети и да се остави градът без отопление в условия на голям студ. Ще трябва да се вземат трудни решения. Едно от тях е необходимо и единствено възможно. За да предотвратим замръзване на мрежата, трябва да източим водата от отоплителната система на 820 сгради. Разбирам колко е трудно това при температури под минус 20 градуса по Целзий. Но тази безпрецедентна атака срещу критична инфраструктура не оставя друг избор. Нашите специалисти не виждат друго решение", написа Терехов. По думите му, може да има прекъсване на работата на тролейбусите в града, но ще бъдат пуснати допълнителни автобуси.

И още – Терехов напомни, че в града има 101 пункта, които работят денонощно и хората могат там да се стоплят, както и да заредят своите телефони и мобилни устройства.

Кметът на Суми Артьом Кобзар също даде първи отчет за поражения в града, след като и той попадна под руските въздушни удари. Кобзар казва, че засега няма данни за пострадали хора, но две жилищни сгради са претърпели удари – единият удар е в седмия етаж, другият – в четвъртия. При първия удар е повредена отоплителната система на съответната сграда:

Руската въздушна атака продължава и в момента – буквално преди минути украинският мониторингов канал "Труха" съобщи за изстреляни руски крилати ракети, летящи към Суми – вероятно Х-101, защото са изстреляни от стратегически бомбардировачи Ту-95. Първоначалната информация излезе в 6:19 часа в офицалния канал в Телеграм на украинските ВВС, които уточняват, че засега маршрутът на ракетите минава през област Суми и изглежда те летят към Полтава. В 5:27 украинските ВВС съобщиха за вдигнатите и застанали на позиция над Каспийско море Ту-95.

Украйна също показа зъби

В Брянска област Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удар по селскостопанското предприятие "Мираторг", има един ранен служител. Това съобщи губернаторът на областта Александър Богомаз в своя официален канал в Телеграм. Раненият е шофьор. Унищожени са фуражна машина и лек автомобил, казва още Богомаз.

