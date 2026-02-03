"Кроношпан" със сигнал за мръсен въздух във Велико Търново: Видяхте ли, не е от нас!

Регистриран е нов сигнал за превишаване на допустимите норми на фини прахови частици във Велико Търново. Този път сигналът е подаден от "Кроношпан България", чийто завод е със спряна дейност именно заради обвинения в замърсяване на въздуха над старата столица.

От завода уточняват, че нарушенията в качеството на въздуха са констатирани, след като те са спрели линията за производство на плоскости от дървени частици.

"В края на януари автоматичната измервателна станция, разположена в кв. "Чолаковци", отчита превишаване на средноденонощните норми за фини прахови частици (ФПЧ10) на 30.01.2026 г., въпреки че производствената линия за ПДЧ в завод "Кроношпан" е спряна, а производството на МДФ не функционира от началото на януари. Данните показват, че повишените концентрации се регистрират в период без активна основна производствена дейност", категорични са от компанията.

Доказателство, че мръсният въздух не е дело на "Кроношпан"

Линията за ПДЧ на "Кроношпан" беше запечата на 25 януари от служители на РИОСВ – Велико Търново, които влязоха в завода с полиция, след като бе издадена принудителна административна мярка.

Източник: БГНЕС

"Въпреки това, както в деня на запечатването, включително на 30.01.2026 г., измервателната станция в кв. "Чолаковци" отчита стойности на ФПЧ10 над допустимите норми – 62,34 µg/m³ при допустима норма 50 µg/m³. Превишения в периода на принудителното спиране на линия ПДЧ и при неработеща линия МДФ са били регистрирани едновременно и от останалите автоматични измервателни станции на територията на Велико Търново, включително в райони, отдалечени от индустриалната зона. Синхронният характер на данните показва наличие на общо градско замърсяване, а не локално натоварване в конкретна точка", пише в позицията на предприятието, предаде Фокус.

По думите им не е отчетено рязко или трайно повишение на замърсяванията.

"Данните от измерванията показват, че проблемът с качеството на въздуха във Велико Търново се запазва и при спряно производство, което налага обективен и задълбочен анализ на всички фактори, влияещи върху съдържанието на ФПЧ", смятат от "Кроношпан“.