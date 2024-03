Маскирани поддръжници на Навални обещаха да саботират изборите в Русия (ВИДЕО)

„Здравейте, ние сме бойните части от "отряда на Навални". Днес вие вече видяхте резултата от нашата работа. Имаме още много подаръци за предателите на Русия. Режимът вече унищожи много от нашите борци за демокрация – Немцов и други. Провеждането на избори след убийството на Навални е оплюване на всичко, което те са направили за Русия“, заявява един от тримата маскирани мъже в разпространяващото се видео.

„Избори без Навални не са избори. Всички избирателни комисии са легитимни цели на нашите дейности“, обявиха те.

Some weird address from "Navalny's combat units" promising attacks against election offices emerged, but highly doubtful Navalny's people would ever associate themselves with such actions. Could be a Russian psyop to discredit Russian opposition. pic.twitter.com/XaBVtm8hV3