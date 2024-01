Мелони: Подкрепата на Г-7 за Украйна ще продължи

Според италиански медии Мелони е казала на Зеленски в телефонен разговор, че агресията на Русия срещу съседната страна ще бъде във фокуса на италианското председателство на Г-7. Италия е председател на Групата на седемте от началото на годината. Останалите членове са САЩ, Германия, Канада, Великобритания, Япония и Франция.

ОЩЕ: Риши Сунак: Великобритания ще продължи да подкрепя Украйна



След телефонния разговор Зеленски е благодарил на Мелони за подкрепата, включително за желанието на Украйна да се присъедини към ЕС. По време на разговора той е предоставил също и информация за неотдавнашните руски атаки, съобщи украинският президент в социалната платформа "X".

I spoke with @GiorgiaMeloni to congratulate Italy on assuming the G7 presidency and thank it for its consistent support within the G7 and on Ukraine’s EU accession path.



I informed Prime Minister Meloni of Russia’s recent mass strikes against Ukraine.



I am grateful to Italy… pic.twitter.com/tsbVDLf8ok