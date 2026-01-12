Спорт:

Градовете с най-ниски температури. Времето утре - 13 януари 2026 г.

На 13 януари 2026 г., вторник времето ще остане студено. Очаква се минималните температури да бъдат още по-ниски, а дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и Средногорието ще превали слаб сняг. Вятърът ще е до умерен, от запад-югозапад, показва прогнозата за времето на НИМХ. Ето в кои градове ще бъдат измерени най-ниските стойности на температурите.

Температури

Минус 14 градуса се очаква да бъде минималната температура в Русе. Минус 13 ще бъде в градовете Разград и Силистра. Минус 12 градуса се очакват в Смолян, Кюстендил, Велико Търново, Добрич и Перник. Минус 10 градуса ще бъде в Шумен, Монтана, Враца. Минус 9 градуса се очакват за - Плевен, Габрово и София. В Ловеч и Благоевград - минус 8 градуса.

Затопляне

В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури в четвъртък ще достигат на места до 10°-12°. В сряда облачността ще намалее до изясняване, в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

