Мисля, че на иранските лидери им е писнало да бъдат бити от САЩ

"Да, лидерите на Иран се обадиха вчера. Мисля, че им е писнало да бъдат бити от САЩ". Това заяви американският президент Доналд Тръмп от борда на Air Force One. И добави, че иранските лидери искали да преговарят и "може да се срещнем с тях, среща е уредена". Можело обаче САЩ да действат заради "това, което стана преди срещата", обаче срещата била уредена.

Интересен факт – докато говореше как получил обаждане от Иран, очите на Тръмп отиваха вляво. Това е признак, че той си припомня нещо, което е запаметил слухово. Освен това сочи за по-голяма активност на дясното полукълбо на мозъка - точно това, което отговаря за креативността, фантазиите, дори лъжите - Още: Тръмп да отвлече аятолаха: Мохамед Халаф обясни защо в Иран не може като във Венецуела

Що се отнася до иранските заплахи, че ако САЩ ги атакуват, ще считат военни бази и пристанища за легитимна цел, американският президент отговори: "Така ще ги ударим, както никога не са ги удряли. Няма дори да повярват – имам толкова силни възможности":

По отношение на иранската опозиция и дали американската администрация я поддържа, как я поддържа, поддържа ли контакти, отговорът беше лаконичен: "Ще разберете много скоро" - Още: Тръмп не изключва военен отговор на безредиците в Иран (ВИДЕА)

Ивайло Ачев
