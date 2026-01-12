Паскал е бил под държавна протекция? "БОЕЦ" с твърдения за служебни паспорти, намеси и конкретни политици

Гражданско сдружение "БОЕЦ" твърди, че обвиняемият за контрабанда на цигари Никола Николов - Паскал е действал под държавна протекция или е бил част от структурите на държавната администрация или на сигурността през годините. Организацията цитира данни, без да посочва източник, които гласят, че Паскал е притежавал десетки документи за самоличност, включително и различни видове задгранични паспорти. От "БОЕЦ" твърдят, че са установили как за период от поне 10 години Николов е притежавал и поне два служебни задгранични паспорта.

От гражданската организация добавят, че за период от малко над 3 години (май 1998 – октомври 2001 г.) "лицето е пресичало границата толкова често със служебния си задграничен паспорт, че е запълнило всички страници на паспорта с печати". Затова документът бил унищожен на 2 октомври 2001 г. поради причина "изчерпване на страници". От "БОЕЦ" твърдят, че по това време такъв паспорт е съдържал 32 страници, от които 28-29 са за печати при влизане/излизане от страната. И изчисляват, че това прави над 150 преминавания на граница за посочения период.

Също така се добавя, че Николов има издаден служебен задграничен паспорт от ОДМВР-Хасково. По стандартна процедура служебните и дипломатическите паспорти се издават единствено от Министерството на външните работи (МВнР) в София. "Издаването на служебен паспорт от регионална дирекция на МВР е изключително рядка практика, която обикновено сочи за специфичен оперативен отчет или специален статут на лицето в рамките на структурите на МВР и службите за сигурност", посочва гражданското сдружение.

Данните, които се цитират в публикацията на "БОЕЦ" във Facebook, към момента не могат да бъдат проверени по независим път.

Обвиняем за контрабанда, пуснат под гаранция

Паскал получи задочни обвинения миналата пролет по дело за организирана престъпна група за контрабанда, по което бяха обвинени още бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев (те бяха на постовете си по време на правителството на Николай Денков). Прокуратурата твърди, че Никола Николов, Стефан и Марин Димитрови са осигурявали коридори за контрабандни цигари, като са набелязвали откъде да се купува стоката, през какви маршрути да бъде транспортирана, както и кои да са шофьорите. Разследващите казват още, че е доказано участието им в три конкретни случая, свързани с камиони с контрабандни цигари.

В началото на април 2024 г. бяха задържани и Стефан Димитров, и баща му Марин Димитров.

През август 2025 г. Софийският градски съд пусна Никола Николов - Паскал на свобода под парична гаранция в размер на 50 000 лева. Нито прокуратурата, нито защитата оспори мярката пред втора инстанция и така обвиняемият контрабандист окончателно остава на свобода. Съдът прие, че няма данни Николов да се укрие или да извърши ново престъпление, ако излезе на свобода, въпреки че той беше екстрадиран от Сърбия година след като бе обявен за издирване. Влияние за определяне на парична гаранция на обвиняемия оказа и влошеното му здраве, а именно тумор в мозъка: Божков, Паскал, Гайтански, Коцев: колко струваше свободата им и за какво са обвинени?

Акция от 1998 г. излиза на преден план

"БОЕЦ" обвързва паспортите на Паскал със случай от 1998 г., когато при акция на Национална служба „Сигурност“ (НСС) са задържни три ТИР-а с контрабандни цигари, влезли в страната през ГКПП „Ново село“. В два склада в Хасково е открита още толкова нелегална стока, колкото в задържаните камиони. "Изобличени са трима митничари и петима високопоставени служители на контраразузнаването и полицията в Хасково, работили за Паскал, а той е обявен за организатор на контрабандния канал", посочва сдружението. За този случай от 1998 г. тогава е писал подробно и в. "Капитал".

"След това името на Паскал повече не се споменава. Интересен е и фактът, че в акцията през 1998 г. са задържани десетина души, но Паскал не е сред тях, защото по това време е в Гърция. Тогава НСС е под ръководството на генерал Атанас Атанасов (сега лидер на ДСБ) и точно тогава, видно от документите, с които разполагаме, на Паскал му се издава служебен задграничен паспорт, с който той извършва стотици пътувания след гръмката акция, в която е обявен за основен организатор на контрабандния канал", твърди още "БОЕЦ".

Обикновени задгранични паспорти от една и съща дата и любопитен служебен документ

Според сдружението Паскал е имал и няколко обикновени задгранични паспорта, редом със служебните. "БОЕЦ" твърди, че са установени данни за последователни обикновени задгранични паспорти, издадени на една и съща дата (18.01.1995 г.) от ОДМВР - Хасково, всички с валидност до 18.01.2000 г., но с различни номера – общо 4 паспорта. За три от тях не се знае защо са унищожени - съответно през 1996, 1997 и 1998 г., посочва сдружението. А за четвъртия имало данни за унищожаване през 2000 г. заради изтичане на срока на валидност.

Гражданската организация обаче акцентира върху един от служебните паспорти - №0049195. Такъв "не се издава на обикновени граждани или бизнесмени. Според закона, към 1998 г., такъв документ може да притежава само лице, което е:

Служител на министерство или държавно ведомство, изпратен на официална мисия;

Служител на службите за сигурност;

Лице, на което държавата е делегирала специфични функции зад граница", твърдят от "БОЕЦ".

Според Наредба за условията и реда за издаване, връщане и съхранение на дипломатически и служебни паспорти те се издават от министъра на външните работи или оправомощени от него лица. В случая паспортът е издаден от ОДМВР - Хасково. В наредбата се посочва също така, че искането за издаване "задължително се мотивира с описание на конкретните външнополитически задачи, за изпълнението на които е необходимо издаването на съответния вид паспорт...“

Служителите на Министерството на външните работи без дипломатически ранг връщат за съхранение в Министерството на външните работи дипломатическите или служебните паспорти в 7-дневен срок след приключване на краткосрочна командировка и в 15-дневен срок след приключване на дългосрочна командировка, пише още в наредбата.

"От данни за Паскал виждаме, че нищо от тези процедури не е спазено. Служебните задгранични паспорти не са връщани от Паскал и не са съхранявани в Министерството на външните работи, а са били постоянно в негово притежание", твърди "БОЕЦ".

"На 27.04.1998 е унищожен един от обикновените му паспорти (№5294084). Само две седмици по-късно, на 15.05.1998, му е издаден този служебен паспорт плюс нов обикновен задграничен паспорт. Това показва „прехвърляне“ на лицето към по-висок ранг документи за самоличност", твърди "БОЕЦ" и добавя: "Комбинацията от четири обикновени паспорта и един служебен, издадени от МВР Хасково, практически потвърждава, че Паскал е действал под държавна протекция или е бил част от структурите на държавната администрация/сигурност. Фактът, че служебният паспорт е унищожен поради изчерпване на страниците, е пряко доказателство за мащаба на неговата мобилност в периода 1998–2001 г. (...) В контекста на обработената информация, запълването на 32 страници за по-малко от 40 месеца е ясен индикатор за изключително висока честота на пътуванията, типична за държавни куриери, служители и агенти по сигурността и/или лица, занимаващи се с трансгранична търговия, контрабанда и логистика под служебен параван".

"Източниците на "БОЕЦ" и информацията, която анализираме, водят до извода, че Паскал е бил щатен агент на българските служби - Държавна сигурност (ДС) - преди 1989 г., а след това на Национална служба „Сигурност“ (НСС) и впоследствие на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)", твърди още гражданското сдружение.

Според "БОЕЦ" това е само малка част от цялата информация, която сдружението има - тя е предоставена на разследващата медия BIRD.bg и през следващите дни, седмици и месеци ще бъдат публикувани още части от нея.

До момента няма коментар от министерства или държавни институции, които имат пряко касателство към темата.

Самолет превозил Паскал и още само шестима души от Атина до София

"БОЕЦ" представя и данни за едно от пътуванията на Паскал. Става дума за полет от Атина до София. На борда на този самолет, пътувал на 2 април 2014 г., са били Николов и още само 6 човека. На полет № FB808 са били Маринела Петрова, Калин Христов, Никола Николов, Деница Кирова, индийският гражданин Мутхукаман Аравинд и две жени, на които са представени само първите им имена - Марлена и Диана. Четирима от тях са идентифицирани, твърди сдружението.

Маринела Петрова е предложена от ГЕРБ за финансов министър през 2022 г. Била е заместник-министър на финансите на Кирил Ананиев в мандата на ГЕРБ и в общо три правителства, едно от които е служебно. Включително е била зам.-министър на санкционирания по "Магнитски" Владислав Горанов. Ръководила е екипа на МФ по време на българското председателство на ЕС, както и при преговорите за ERM2. По предложение на Бойко Борисов и ГЕРБ е избрана е председател на Управителния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ). Член е на Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка и на Европейския инвестиционен фонд, посочва "БОЕЦ": Коя е Маринела Петрова – кандидат за министър на финансите?

Калин Христов е дългогодишен член на Управителния съвет и подуправител на Управление „Емисионно“ в Българската народна банка. В периода март-май 2013 г. е служебен министър на финансите, а Владислав Горанов му е бил заместник: Бивш подуправител на БНБ песимист, че ще получим добри новини за еврозоната.

Деница Кирова е главен секретар на Комисията по финансов надзор, член на надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР). Била е началник на кабинета на министъра на финансите Калин Христов през 2014 г., казват от "БОЕЦ".

Мутхукаман Аравинд е бакалавър по машинно инженерство от Националния технологичен институт в Тричи (Индия). Той ръководи технологичния отдел на Next-DC, изпълнителен директор е на Balkan Financial Services Ltd. Фирмата предлага консултантски услуги по внедряването на финансово-информационни системи, разработка на софтуер и др. През март 2011 г. прехвърлят дяловете си на Първа инвестиционна банка, но Аравид остава управител, твърди "БОЕЦ".

"Цялата тази информация е била на разположение на разследващите органи в МВР през годините", твърдят от сдружението и добавят, че "всички разследвания" срещу Паскал са били "блокирани" и "пречиствани". "Последната преписка е била смачкана през юли 2023 г. – буквално броени дни след като Калин Стоянов става министър на вътрешните работи", гласят твърденията на "БОЕЦ". Сега Стоянов е депутат от "ДПС-Ново начало" на санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Няколко поредни министри на вътрешните работи - "Калин Стоянов, Атанас Илков и Даниел Митов - трябва да отговорят на много въпроси", добавят от "БОЕЦ".

