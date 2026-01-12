Войната в Украйна:

Леден студ парализира Западните Балкани

12 януари 2026, 10:07 часа 344 прочитания 0 коментара
Леден студ парализира Западните Балкани

Студ скова Западните Балкани, а в Сърбия е обявено извънредно положение в 11 общини заради ниски температури и натрупал сняг, съобщават местни медии. Около 9000 домакинства в Сърбия са без ток. В общините Валево, Лозница, Осечина, Крупан, Мали Зворник, Владимирци, Сеница, Майданпек, част от Приеполе, Луча и Иваница бе обявено извънредно положение, след като натрупалият сняг ограничи достъпа до общо 15 села, а 9000 домакинства останаха без ток. Железопътната линия до Лазаревац и от Младеновац за Белград е блокирана от снега.

ОЩЕ: Зимната обстановка се усложнява: Сняг, вятър и поледици в 20 области

Спасителни екипи са участвали в акции на терен общо 98 пъти от вчера до днес и са евакуирали 37 души. Компанията "Електродистрибуция Сърбия" съобщи, че електроснабдяването започва да се нормализира и остава да бъде възстановено до няколко хиляди потребители. 

Температурите в Сърбия стигнаха до минус 17 градуса в последните дни. Оранжев код за опасно време бе обявен тази сутрин в Белград, Бачка, Банат, Срем, Западна Сърбия и Югозападна Сърбия.

Премиерът Джуро Мацут насрочи среща на Щаба за извънредни ситуации, за да се обсъдят последващите мерки.

Минусови температури

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В Босна и Херцеговина също бе обявен оранжев код за ниски температури, като най-ниските през нощта са били минус 15 градуса, съобщи босненската национална телевизия БХРТ. Хидрометеорологичният институт предупреждава, че ниските температури могат да бъдат опасни за здравето на възрастните хора, децата и хронично болните.

ОЩЕ: Meteo Balkans: "Фалшива зима" затиска България, време е да се подготвим

В Хърватия също валя обилен сняг през последните дни, а най-ниската температура, измерена днес е минус 19,6, съобщава хърватското издание "Индекс", цитирано от БТА. Температурата в столицата Загреб е минус 10 градуса тази сутрин. Днес се очаква затопляне и разведряване на времето.

В Черна гора днес се очаква подобряване на времето, но властите предупреждават шофьорите да внимават за поледици и свлачища, предаде МИНА.

В Словения температурите също са ниски, като най-студено днес е било в Югозападна Словения - там температурата рано тази сутрин е била минус 21,1 градуса, съобщи словенското издание „24 ур“. В останалата част на страната минималните температури варират между минус 19 и минус 10 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Зима студ прогноза за времето
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес