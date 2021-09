„Метрополитън“ отвори врати след 18-месечна пауза

Опера "Метрополитън" отново отвори врати, след като остана затворена 18 месеца заради коронавирусната пандемия, предаде DarikNews.

Това е първото представление на "Метрополитън" след 11 март 2020 г. То бе посветено на двадесетата годишнина от атентатите от 11 септември.

Метрополитън отмени сезона си заради коронавируса Ръководството на „Метрополитън” удължи прекъсването на работата на оперния театър до края на сезон 2020 – 2021 заради... Прочети повече

Присъстващите в залата бяха с предпазни маски, а на входа задължително представяха сертификат за ваксинация. Първите редове останаха празни, за да се осигури необходимата дистанция между зрителите и изпълнителите.

Началото бе дадено с "Реквием" на Верди, дирижиран от Яник Незе-Сеген, а аплодисментите на присъстващите 3600 зрители продължиха повече от осем минути.

Новият сезон официално ще бъде открит на 27 септември с премиера на "Fire Shut up in my Bones" на Терънс Бланшар. Това е първата опера на чернокож композитор, която ще бъде представена на сцената в Ню Йорк.

Пандемията принуди престижния оперен театър да отмени над 275 представления, включително сезон 2020 -2021 и международно турне. Това е най-дългото прекъсване на работа на операта от 1883 г. насам.