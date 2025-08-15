“Забранен в един, забранен навсякъде“: Без втори шанс за провинили се детегледачи

В Австралия се подготвя закон, който ще попречи на детегледачи, отстранени в един щат, да заобикалят правилата, като се преместят в друг, предаде Би Би Си, цитирана от БГНЕС. Предложеното правило „забранен в един, забранен навсякъде“ предвижда щатите и териториите да споделят информация, когато кандидатура за работа с деца е била отхвърлена заради криминално минало или нарушения на работното място. Главният прокурор Мишел Роуланд заяви, че промяната е наложителна, тъй като сегашната система съдържа „пропуски“, които могат да се използват за заобикаляне на забраните. Очаква се новият закон да влезе в сила до края на годината като част от по-широки мерки за безопасност в сектора на грижите за деца, след поредица от случаи на сексуално и физическо насилие, които шокираха страната.

Национална система за проверки

Промените идват близо десетилетие след историческото разследване на Кралската комисия за сексуално насилие над деца, която препоръча проверките за работа с деца да се национализират.

В момента всеки щат и територия извършва свои проверки на криминалното минало за работещите с деца, но данните не се споделят. Някои юрисдикции вземат предвид и сигнали за нарушения на работното място.

Снимка iStock

Роуланд уточни, че няма планове проверките да се национализират, а системите ще останат в ръцете на отделните щати и територии, но с нова национална „възможност за проверка“

за споделяне на повече информация. „Ако ви е отказано разрешение за работа с деца в един щат или територия, няма да можете да кандидатствате в другаде в Австралия“, каза тя.

Мярката - забавена с години

Роуланд председателства среща на главните прокурори от цялата страна, на която представителите на всички щати и територии се ангажираха да „направят всичко необходимо“ за по-бърз обмен на данни в почти реално време.

Тя обвини сложните ИТ системи и пропуските на поредица правителства за забавянето на мярката с години.

Федералното правителство съобщи, че 30 детски центъра са получили нареждане да подобрят стандартите си или да рискуват да загубят държавно финансиране, съгласно нов закон, приет миналия месец.

През последните месеци серия от шумни случаи на предполагаемо сексуално и физическо насилие бяха разкрити в австралийски детски заведения.

Миналия месец полицията в Мелбърн арестува и повдигна 70 обвинения — включително изнасилване на деца — срещу детегледача Джошуа Дейл Браун за престъпления спрямо осем бебета.

Случаят доведе и до препоръка за профилактични изследвания за инфекциозни заболявания на 2000 деца от над две дузини места, където Браун е работил.

