Тръмп твърди, че не е прекъсвал контактите си с Путин и Зеленски (ВИДЕО)

27 април 2026, 6:31 часа 300 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT 5
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че общува с руския си колега Владимир Путин, както и с украинския Володимир Зеленски, по повод уреждането на конфликта. "Не искам да разкривам подробности, но водя преговори с Путин, водя преговори с президента Зеленски, добри преговори", каза Тръмп в отговор на въпроса кога за последен път е разговарял с руския президент. При това той не уточни кога е бил последният разговор с руския лидер. Още: В Белия дом мислят Тръмп да започне да носи бронежилетка

"Работим по въпроса за отношенията между Русия и Украйна и се надявам, че ще го разрешим", добави американският лидер.

Последният път Путин и Тръмп разговаряха по телефона на 9 март. Помощникът на президента Юрий Ушаков съобщи тогава, че Тръмп се е обадил на Путин, за да "обсъдят редица изключително важни теми, свързани с текущото развитие на международната обстановка".

"Акцентът, естествено, беше поставен върху ситуацията около конфликта с Иран и върху тристранните преговори за уреждане на украинския конфликт, в които участват представители на САЩ", разказа Ушаков, като определи разговора като "делови, откровен и конструктивен"; той продължи около час.

Тръмп определи разговора с руския си колега като "добър". "Що се отнася до Украйна, това беше положителен разговор", каза той. Преди това президентите са разговаряли по телефона в края на декември 2025 г.

Тази седмица Тръмп заяви, че счита за необходимо да разговаря с Путин. "Аз съм на мнение, че трябва да се говори с всички. Не съм от онези, които казват: "О, да не говорим с него". Знаете, има война - да не говорим с него. Харесва ми да говоря с всички", подчерта той.

Със Зеленски американският лидер разговаря по телефона в края на февруари.

Антон Иванов Отговорен редактор
