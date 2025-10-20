Войната в Украйна:

Млада жена, избягала от Чечня, е открита мъртва в Армения - появява се името на Рамзан Кадиров (СНИМКИ)

Айшат Баймурадова - 23-годишната жена, която избяга от Чечня, а след това бе обявена за изчезнала в Армения, бе открита мъртва в наета квартира в столицата Ереван, съобщи Министерството на вътрешните работи на страната. На 19 октомври гражданин се е обадил в Оперативния център на полицията и е съобщил за намерено тяло на жена в жилище на улица „Демирчян“. Полицейски екипи са се отзовали на мястото и е било установено, че това е Баймурадова. Тя се издирваше от 17 октомври.

"Наредени са съдебномедицински експертизи. Обстоятелствата се разследват. Води се предварително разследване", се посочва в официалното съобщение.

Бягство от Чечня и среща с човек, свързан по някакъв начин с Рамзан Кадиров

Според руския опозиционен Telegram канал ASTRA Айшат Баймурадова е напуснала Чечня след случаи на домашно насилие и е заминала за Армения с помощта на правозащитна организация, която подкрепя жени от Северен Кавказ. Това съобщи пред медията Асмик Новикова, социолог от правозащитната фондация Public Verdict.

Баймурадова не се е върнала от разходка в Ереван на 15 октомври, според нейни приятели, с които дели апартамент. По това време Айшат е отишла да се срещне с приятел от Instagram.

По-късно стана ясно, че сред последователите на този човек има хора от близкото обкръжение на чеченския лидер Рамзан Кадиров, въпреки че имената им не са разкрити.

Жената е удушена, извършителите са избягали в Русия?

Чеченката, убита в Ереван, е била удушена, твърдят правозащитници. Има слухове, че заподозрените вече са избягали в Русия.

Според руската медия "Агентство", цитираща правозащитната активистка Лидия Михалченко, Баймурадова е била удушена. Камери за наблюдение са заснели двама души, които може да са свързани с престъплението – „наблюдател“ (вероятно жена, с която Айшат е имала уговорена среща) и неизвестен мъж. И двамата заподозрени вече са напуснали Армения и са избягали в Русия, гласи информацията.

Димитър Радев
