Сексуалното образование взриви Италия: Джендър идеологията на прицел

Италия е арена на сблъсъци заради законопроект за сексуално образование, подкрепен от крайнодясното правителство на премиера Джорджия Мелони и насочен срещу "джендър идеологията". Законодателните промени предизвикаха протести в страната, предава The Guardian.

Италия е една от малкото държави в ЕС без задължително училищно сексуално образование, въпреки проучванията, че то помага за предотвратяване на насилието срещу жени и момичета.

Преподаването на сексуално образование в средните училища (11-14 години) се разрешава според новия закон, но само с писмено съгласие на родителите. В началните училища сексуално образование остава забранено.

Спорове за "джендър идеологията"

Според опозицията законопроектът е прекалено "консервативен" и подкопава усилията за борбата със сексуалното насилие.

От своя страна управляващата коалиция твърди, че образованието по теми като "сексуалната флуидност" би било заплаха за традиционните семейни ценности.

Заместник-министърът на образованието Росано Сасо заяви, че законопроектът ще предотврати "объркване на децата" и ще изисква родителско съгласие за по-големите ученици.

"На политическите активисти вече ще им е забранено да се занимават с политическа пропаганда в училищата", допълни той. Според него такъв контрол е необходим и важен, защото иначе левите политици "биха довели травестити и порно актьори в училищата", за да говорят с децата за "сексуална флуидност и сурогатно майчинство".

От 1975 г. насам Италия е свидетел на 34 опита за въвеждане на задължително сексуално образование в училище. Обикновено тези опити се провалят заради протести от страна на католическата църква и групите, обявяващи се против абортите.

Според последни проучвания 90% от учениците и почти 80% от родителите В Италия подкрепят въвеждането на сексуално образование.